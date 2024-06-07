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Prof. Dr. Özgür Demirtaş tarih verdi: 'Alım gücü paramparça olacak"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.06.2024 13:40
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Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, vatandaşların alım gücüne ilişkin olarak dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Demirtaş sonbaharı işaret etti. Demirtaş, "Dezenflasyon süreci iyice canımızı sıkacak. Türkiye güçlü ve dirayetli bir ülke, bu kötü günleri atlatmasını umuyorum" düşüncesini dile getirdi.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş tarih verdi: 'Alım gücü paramparça olacak"

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Mayıs ayında enflasyon yüzde 75,45 oldu. Böylece enflasyon yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Zirvenin ardından ekonomi yönetimi dezenflasyon sürecine girildiğini belirtse de yüksek enflasyon ve fahiş fiyatlar nedeniyle alım gücü düşen vatandaşlar temmuz ayında maaşlarına zam bekliyor. Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş sonbaharı işaret ederek, "Dezenflasyon süreci iyice canımızı sıkacak. Alım gücü paramparça olacak." değerlendirmesini yaptı.

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"YAŞAM ÇOK ZOR, SONBAHARDA DAHA DA ZORLAŞACAK"

Demirtaş X hesabından alım gücüne dair mesaj paylaştı. Demirtaş paylaşımında, "Biliyorum yaşam çok zor, sonbaharda daha da zorlaşacak. Eğer dayanabilirsek, düzlüğe çıkacağız" ifadesini kullandı.

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"ALIM GÜCÜ PARAMPARÇA OLACAK"

Demirtaş şunları kaydetti:

"Dezenflasyon süreci iyice canımızı sıkacak. Alım gücü paramparça olacak.Ama. Türkiye güçlü ve dirayetli bir ülke, bu kötü günleri atlatmasını umuyorum"

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Özgür Demirtaş alım
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