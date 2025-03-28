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  4. Profesör Gaye Gencer canlı yayında ağladı, 'Umut hep var' derken sesi titredi... Zelih Saraç'ın şaşkınlığı ekrana yansıdı

Profesör Gaye Gencer canlı yayında ağladı, 'Umut hep var' derken sesi titredi... Zelih Saraç'ın şaşkınlığı ekrana yansıdı

28.03.2025 14:38
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Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
28.03.2025 14:38
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Canlı yayına Prof. Dr. Gaye Gencer'in gözyaşları damga vurdu. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gaye Gencer, ülkenin sıkıntılı dönemlerden geçtiğini belirtirken, gençlerin umutsuz olmaması gerektiğinin altını çizdi. Benzer dönemlerden ülke olarak zaman zaman geçildiğini söyleyen Prof. Dr. Gaye Gencer, 'Umut hep var' derken gözyaşlarını tutamadı. Önce boğazı düğümlenen ardından sesi titreyen Gencer'i gören Zeliha Saraç'ın şaşkınlığı ise ekrana yansıdı.

19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar, ekonomideki dalgalanma derken; zor günler herkesin gündem maddesi oldu. Son günlerde yaşananlar ve ekonomideki son durumu değerlendirmek için Ekol TV canlı yayınına bağlanan Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gaye Gencer, zor anlar yaşadı.

CANLI YAYINDA AĞLAMAYA BAŞLADI

Zeliha Saraç ile Gündem programına konuk olan Prof. Dr. Gaye Gencer, yaşananları değerlendirdiği sırada gençlerin durumunu anlatırken bir anda ağlamaya başladı.

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'UMUT HEP VAR' DERKEN SESİ TİTREDİ

Ülkenin sıkıntılı dönemlerden geçtiğini belirten ve gençlerin umutsuz olmaması gerektiğinin altını çizen Gencer, "Ülkece sıkıntılı dönemler yaşıyoruz, ancak umut hep var" dediği sırada gözyaşlarını tutamadı.

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ŞAŞKINLIĞI EKRANA YANSIDI

Boğazı düğümlenen, sesi titreyen Gencer'i gören Zeliha Saraç'ın şaşkınlığı ise ekrana yansıdı.

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Prof. Dr. Gencer özetle şunları söyledi:

"Ülkece sıkıntılı dönemler yaşıyoruz, ancak umut hep var. Var olmaya devam ettiği müddetçe, bu ülke çok güzel şeyler yaşayacak. Yeter ki, iyi niyetli, dürüst ve beraberlik hissini kaybetmeden, verimli bir şekilde çalışmaya devam edelim."

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