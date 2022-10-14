Proje hazır, yıl sonu hayata geçecek! Tarım Kredi ürünleri, bakkallarda da satılacak

Tarım Kredi Kooperatifi, bakkallara bayilik vermeye hazırlanıyor. Gıdada yaşanan fiyat artışı sonrası temel ürünlerde indirime giden kurum, ürünlere ulaşmakta güçlük çeken vatandaşlar için harekete geçti. Bakkallara bayilik vermeye hazırlanan Tarım Kredi, yıl sonu hayata geçmesi beklenen proje ile ürünlerini bakkallarda da satacak.

GIDA VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ OLACAK

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre yıl sonu hayata geçirmek istedikleri projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin Genel Müdürü Hüseyin Aydın, “Mahalle bakkalları, kendi ürünlerini satarken yanına biz de kendi ürünlerimizi koyacağız. Bakkal raflarında gıda ürünleri, temizlik ürünleri yer alacak. Üstünde Tarım Kredi etiketi olacak, fiyatlar kooperatif marketlerle aynı standartta olacak. Yani bu bakkallar bizim bayimiz olacak” ifadelerini kullandı.

HEDEF 1000 BAYİ

Bu projenin tüketici için ürüne ulaşmada kolaylık sağlayacağını belirten Aydın, “Vatandaşımız mahallesinden çıkmadan istediği ürünü bakkaldan temin edebilecek. Tüketiciler, Tarım Kredi marketindeki toptan ürünü, daha az miktarda bakkaldan alabilecek. Örneğin, Tarım Kredi Market’ten 5 kilo un yerine, mahalle bakkalından yarım kilo ürün alabilecek. Bunun yanında bazı şartlarımız da olacak. Bayilik vereceğimiz bakkallarda aradığımız özellikler olacak. Belirli zaman bu işi yapmış olmalarına ve kredibilitesine bakacağız. Bu şekilde bin tane bayilik planlıyoruz. Ankara, Mersin, Antalya, Konya, Adana pilot olarak seçtiğimiz öncelikli şehirler arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.



