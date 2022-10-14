SON DAKİKA | Başvuranların sayısı 7.5 milyona ulaştı! Sosyal konutta kuralar ne zaman çekilecek? TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı

Son dakika: TOKİ İlk Evim Arsa Projesi ile arsa ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için başvurular sürüyor. Proje kapsamında ev, arsa ve iş yerleri çekilecek kuraların ardından hak sahiplerine teslim edilecek. Projenin ayrıntıları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'ndan sonra duyurulmuştu. Canlı yayında sosyal konut projesi ile ilgili soruları yanıtlayan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, şu ana kadar projeye 7.5 milyon kişinin başvurduğunu açıkladı. Ayrıca, Bulut konut projesinde yapılacak kura çekiminin de tarihini açıkladı.

**TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un açıklamasından satır başları:

"7.5 MİLYON KİŞİ BAŞVURDU"

"Şu ana kadar projeye 7.5 milyon başvuru oldu. Başvuru bedelleri kuralar çekildikten sonra iade edilecek. Evi olanlar konut ve arsaya başvuramaz.

SOSYAL KONUTTA KURALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

31 Ekim'den sonraki ilk haftada kura çekimleri başlayacak.

"TAKSİT ÖDEMELERİNDE DEVLET ÖNLEM ALACAKTIR"

Taksit ödemelerinde ihtiyaç olursa devlet yardımcı olur. Taksit ve ödeme konusunda dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı yaşanırsa devlet önlem alacaktır.

TOKİ projeleri dünyada örnek model. 100'e yakın ülke konut projelerimizi öğrenmeye geliyor.

"İHALELERİN YARISI TAMAMLANMIŞ DURUMDA"

Arnavutköy TOKİ projesinde ihaleler sürüyor. Projelerdeki ihalelerin yarısı tamamlanmış durumda."

BAKAN KURUM ÖDEME PLANINI PAYLAŞTI

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında projeyle ilgili önemli açıklamalarda bulunup konut arsası için örnek ödeme planını da paylaştı.



