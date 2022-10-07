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Promosyon ateşi sönmüyor! Banka promosyonunda yeni rakam: 27 bin lira verilecek

07.10.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Banka promosyonlarıyla ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Bankaların birbiriyle yarıştığı promosyonlarda heyecan bitmiyor. Emeklilere verilen promosyonlardan sonra kurumlarda harekete geçti. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde 13 bin personeli ilgilendiren promosyon haberi geldi. Tam 27 bin lira... İşte promosyonla ilgili haberin detayı...

Promosyon ateşi sönmüyor! Banka promosyonunda yeni rakam: 27 bin lira verilecek

Bankaların promosyon heyecanı bitmiyor. Bursa'da Belediye'de çalışan 13 bin personele 27 bin lira promosyon haberi geldi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BİNTED’de çalışan 5100 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme ek protokolü, BİNTED A.Ş. ile Hizmet-İş ve Özgüvensen Sendikaları arasında imzalandı. Protokol çerçevesinde, 14 Mart 2024 tarihine kadar yürürlükte olacak olan toplu iş sözleşmesinin ‘15 Eylül 2022 tarihinden itibaren yüzde 26,97 enflasyon oranında iyileştirilen’ ücret maddelerine ilaveten bazı maddelerinde de iyileştirme sağlandı. Ek protokol imza töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Yemek ücreti ‘nakit olarak ödenmek üzere’ günlük brüt 39,66 TL’ye yükseltilerek, 6 aylık periyotlarda enflasyon oranında artırılması sağlandı. Yol ücreti ‘nakit olarak ödenmek üzere’ günlük brüt 20,98 TL’ye yükseltilerek, uzun hat tarifesine yapılacak ücret artışı oranında artırılması sağlandı” dedi.

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Yine ek protokolle, saha atölye işçisi olarak görev yapmakta olan çalışanlar ile fiilen açık alanda görev yapmakta olan ‘bina dış temizlik işçisi, mezar kazım defin işçisi, hayvan bakım işçisi ve çevre düzenleme-peyzaj işçisi’ kadrolarına yıpranma primi eklendi. Ofis hizmetleri ve eğitmen kadrolarında görev yapmakta olan üniversite mezunu çalışanlara ödenmek üzere eğitim primi eklendi. Özel güvenlik hizmetlerinde görevli denetim ve vardiya amirlerinin sorumluluk primleri artırılarak, güvenlik birim sorumlusu olarak görev yapan çalışanlara ödenmek üzere sorumluluk primi eklendi. İş makinesi operatörü, ağır vasıta şoförü ve hafif ticari araç şoförü olarak görev yapan personel ile ekip başı işçi, usta işçi ve ustabaşı işçi olarak görev yapan çalışanlara, mevcut iş riski primlerine ilaveten sorumluluk primleri eklendi. Çalışanların görevli oldukları kadrolar arasında ücret dengesizliklerinin giderilmesi adına kadro düzenlemeleri yapılarak, çalışanların eğitimleri ve mesleki diğer yetkinlikler doğrultusunda ücret iyileştirmeleri hayata geçirildi. Kadın çalışanlara sağlanan doğum sonrası 6 ay ücretsiz izin hakkına 6 ay ilave edilerek, doğum sonrası ücretsiz izin süresi toplam 12 aya yükseltildi.

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BANKA PROMOSYONU 27 BİN TL

Bu arada Başkan Aktaş, personel tarafından merakla beklenen banko promosyonu ile ilgili de personele müjde verdi. Büyükşehir’deki yaklaşık 13 bin personeli ilgilendiren banka promosyonlarıyla ilgili olarak 27 bin TL’ye Yapı Kredi Bankası ile anlaşma sağlandığını dile getiren Başkan Aktaş, ‘önceki banka ile yapılan sözleşmeden cayma bedeli olarak 5 bin 500 TL düşüldüğünde’ bürokrattan temizlik işçisine tüm personelin cebine 21 bin 500 TL gireceğini söyledi. Başkan Aktaş, hem banka promosyonlarının hem de ek protokol çerçevesinde iyileştirmelerin tüm personele hayırlı olmasını diledi.
Hizmet İş Şube Başkanı Mustafa Yavuz ile Özgüvensen Bursa Şube Başkanı Hakan Açar da ‘banka promosyonu süresindeki gayreti ve ek protokolde çalışanların yanında olduğunu gösterdiği için’ Başkan Aktaş’a teşekkür etti.

EN YÜKSEK 41 BİN 500 TL’YE ÇIKTI

Şu ana kadar verilmiş en yüksek promosyon miktarı 41 bin 500 TL oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi, kurumunda çalışanlar için 3 yıllık anlaşma sağlamıştı.

Bazı kurumların sağladığı memur promosyon anlaşması şu şekilde:

Ticaret Bakanlığı: 20.000 TL

Adalet Bakanlığı: 3 yıl, 25.000 TL

Ankara Tarım İl Müdürlüğü: 22.100 TL

Ankara İl Kültür Müdürlüğü: 25.500 TL

Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİM personeli: İlave 10.000 TL

Eskişehir Anadolu Üniversitesi: 3 yıl, 41.500 TL

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi: 3 yıl, 31.100 TL

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü: 3 yıl, 35.200 TL

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Anahtar Kelimeler:
Promosyon banka emekli
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