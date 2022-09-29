Promosyon heyecanında son perde! 25 bin TL'lik promosyonu beğenmediler 36 bin TL bekliyorlar

13 bin çalışanın promosyon pazarlığı! Bursa'da gerçekleşen promosyon görüşmelerinden şimdilik sonuç çıkmadı. Yapı Kredi bankasının temsilcisi 13 bin işçi için 25 bin 215 lira teklifte bulundu. Promosyonla ilgili teklifi beğenmeyen çalışanlar 36 bin TL istedi.

25 BİN 215 LİRA PROMOSYON TEKLİFİNİ KABUL ETMEDİLER

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde çalışan 13 bin çalışanın banka maaş promosyonu için bugün yapılan görüşmeden sonuç çıkmadı. Özel bir banka; 36 aylık maaş promosyonu için en yüksek 25 bin 215 lira teklif ederken, bu rakam yeterli bulunmadığı için toplantı ileri bir tarihe ertelendi.

30 bin ve civarında bir teklif bekleyen Büyükşehir Belediyesi yöneticileri de istenilen rakama ulaşılmadığı için toplantıyı ileri bir tarihe erteledi.

36 BİN TL'LİK PROMOSYON BEKLENTİSİ

Öte yandan Osmangazi Belediyesi’nin de 3 bin kişiyi ilgilendiren maaş promosyonları için Ekim ayının ilk haftasında bir toplantı tertip edeceği 25 ile 30 bin lira arasında 36 aylık maaş promosyonu beklendiği öğrenildi.

(İHA)

