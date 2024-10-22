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Promosyon rekabeti devam ediyor... Yılbaşında da oranlar artacak! Emekliler için bankalar yarışa girdi!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
22.10.2024 09:54
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Bankalar emekli müşterilerini kaybetmemek için promosyonlar ile yarışa girdi. En düşük emekli maaşının neredeyse 2 katı promosyon veren bankalar, ödemelerini artırmaya devam ediyor. Ocak ayında emekli maaşının ne kadar olacağı da konuşuluyorken bankalar promosyonlarını güncellemeye devam ediyor. Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, emekli maaşına gelebilecek zam oranlarını ve bankaların promosyonlarını değerlendirdi.

Promosyon rekabeti devam ediyor... Yılbaşında da oranlar artacak! Emekliler için bankalar yarışa girdi!

Emekli maaşlarına ocak ayında zam gelecek. Bankalar ise yıl sonuna doğru emekliler için promosyonlarını güncellemeye devam ediyor. Müşterilerini kaybetmek istemeyen bankaların bazıları çift promosyon ödemesi yapacağını duyurmuştu.
Ocak ayına artık sayılı gün kala emeklilier ocak ayı zamlarını ve promosyon miktarlarının merak ediyorken konu ile ilgili Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş Milliyet'e açıklamalarda bulundu.

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BANKALARARASI REKABET DEVAM EDİYOR!

Kurtuluş, promosyon ödemelerinin emeklinin maaşına göre değiştiğini hatırlattı. Mart ayından beri kamu bankalarının öncülüğünde promosyon rekabetinin olduğunu ifade eden Kurtuluş, "O dönemdeki öngörülerimizde özel bankaların da bu yarışın içinde yer alacaklarını belirtmiştim. Süreç tam da beklediğimiz gibi ilerledi. Şu anda 24.000 TL’ye kadar çıkan promosyon ödemelerini konuşuyoruz. Tabi ki bu yükselişte en önemli faktör bankalararası rekabettir. Elindeki emekli müşterisini kaybetmek istemeyen bankaların, müşterisi olmayan emeklileri kendine çekmek isteyen bankaların varlığı emeklilerin alacağı promosyon tutarlarının artmasına neden oluyor" dedi.

2025 RAKAMLARINI VERMEYE BAŞLADILAR

Promosyon ödemelerinin yılbaşında artış göstereceğini ifade eden Kurtuluş, "Hem bankaların yeni yıl bütçelerinin ve hedeflerinin belli olması hem de emekli maaşlarında yaşanacak artış karşımıza promosyon artışı olarak çıkacaktır. Gerçi bazı bankaların bu öngörüyü önceden yapıp ona göre şimdiden promosyonlarda 2025’te vermeyi düşündükleri rakamlara çıktıklarını gözlemliyoruz, ancak halen daha yeni rakamları belirlememiş bankaların sayıları çoğunlukta" şeklinde konuştu.

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"ENFLASYONUN ÜSTÜNDE BİR ZAM GELMEZ"

Emekliler için ocak ayı zam tahmininde de bulunan Kurtuluş, emekliye enflasyonun üstünde bir artışın beklenilmediğini aktardı ve, "Ekonomi yönetimi yıl sonu enflasyon hedefinin %41,5’e yükseldiğini açıkladı. Enflasyon hedefin biraz daha üzerinde gerçekleşebilir. Bu da yıl sonu için yaklaşık yüzde 17-20 aralığında bir maaş artışı anlamına geliyor. Bunun üzerinde bir refah payı artışı yapılmasını çok fazla olasılık dahilinde görmüyoruz" sözlerini sarf etti ve en düşük emekli maaşının 15 bin lira olabileceğini söyledi.

Emekliler için promosyon oranları güncellendi! Emekliler için promosyon oranları güncellendi!
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Promosyon Zam emekli
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