FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

PTT’den emeklilere 14 bin TL destek! Uzman isim o bankaları açıkladı

PTT üzerinden emeklilere 14 bin TL nakit destek ödemesi ile ilgili detaylar merak ediliyor. başvuru şartları, kimlerin yararlanabileceği ve sürecin nasıl işleyeceği araştırılıyor. Ekonomist Mahmut Aydoğmuş, PTT üzerinden emeklilere 14 bin TL destek verilmesi ile ilgili detayları paylaştı.

PTT’den emeklilere 14 bin TL destek! Uzman isim o bankaları açıkladı
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Emekliler için PTT üzerinden 14 bin TL destek ödemesinin detayları merak ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 14 bin TL destek ödemesinden faydalanmak isteyen emeklilerin anlaşmalı bankada açık kredisinin bulunması ve maaşlarını 3 yıl boyunca başka bir bankaya taşımama taahhüdü vermesi gerektiğini söyledi.

Kampanya detayları ile ilgili Bakan Uraloğlu, sadece açık kredisi bulunan emeklilere 6 bin lira, PTTCell hat sahibi olanlara 2 bin lira, PTT üzerinden bir adet otomatik ödeme talimatı verenlere 2 bin lira ilave destek sağlandığını ifade etti.

PTT’den emeklilere 14 bin TL destek! Uzman isim o bankaları açıkladı 1

HANGİ BANKALARDA GEÇERLİ?

Konu ile ilgili detayları ise Ekonomist Mahmut Aydoğmuş TV100’de değerlendirdi. Aydoğmuş, 14 bin TL için 5 şartın yerine getiriliyor olması gerektiğini ifade ederek, şu sözleri sarf etti:

PTT’den emeklilere 14 bin TL destek! Uzman isim o bankaları açıkladı 2

“14 bin lirayı iyi analiz etmek lazım. Anlaşmalı bankaların hangisi olduğunu da söyleyelim. Çünkü tüm bankalar için geçerli olan bir unsur değil. İşte Aktif Bank, Alternatif Bank, Burgan Bank, FIBA Banka, ING Bank, Kuveyt Türk, Nurol Bank, OdeaBank, Türk Ekonomi Bankası ve ICBC Bank. Bu bankalar PTT'nin anlaşmalı olduğu bankalar. Yani siz PTT'ye bir maaşınız taşıdığınız zaman PTT, bu bankalarla anlaşmalı olduğu için kredi yönetimini diğer finansal enstrümanları bu bankalar marifetiyle yönetiyor. Dolayısıyla siz Ziraat Bankası'ndan diyelim ki veya Halk Bankası'dan Vakıf Bank'tan emekli maaşınızı alıyorsunuz. Siz PTT'ye taşıdığınızda dolayısıyla sizin orada bir krediniz olsa bile siz bu haktan yararlanamıyorsunuz. Çünkü anlaşmalı banka kapsamında değerlendirilmiyor”

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Öğret diyen yok' O meslek için 15 yıl sonrasını söyledi 'Bulamazsınız''Öğret diyen yok' O meslek için 15 yıl sonrasını söyledi 'Bulamazsınız'
1 milyon dolarlık fermuar hareketi1 milyon dolarlık fermuar hareketi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
emekli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Diyarbekirspor ve 3 şirkete el konuldu!

Diyarbekirspor ve 3 şirkete el konuldu!

Gerdek sahnesi tepki çekti! 'Rezalet'

Gerdek sahnesi tepki çekti! 'Rezalet'

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.