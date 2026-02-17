PTT’den emeklilere 14 bin TL destek! Uzman isim o bankaları açıkladı

Emekliler için PTT üzerinden 14 bin TL destek ödemesinin detayları merak ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 14 bin TL destek ödemesinden faydalanmak isteyen emeklilerin anlaşmalı bankada açık kredisinin bulunması ve maaşlarını 3 yıl boyunca başka bir bankaya taşımama taahhüdü vermesi gerektiğini söyledi.

Kampanya detayları ile ilgili Bakan Uraloğlu, sadece açık kredisi bulunan emeklilere 6 bin lira, PTTCell hat sahibi olanlara 2 bin lira, PTT üzerinden bir adet otomatik ödeme talimatı verenlere 2 bin lira ilave destek sağlandığını ifade etti.

HANGİ BANKALARDA GEÇERLİ?

Konu ile ilgili detayları ise Ekonomist Mahmut Aydoğmuş TV100’de değerlendirdi. Aydoğmuş, 14 bin TL için 5 şartın yerine getiriliyor olması gerektiğini ifade ederek, şu sözleri sarf etti:

“14 bin lirayı iyi analiz etmek lazım. Anlaşmalı bankaların hangisi olduğunu da söyleyelim. Çünkü tüm bankalar için geçerli olan bir unsur değil. İşte Aktif Bank, Alternatif Bank, Burgan Bank, FIBA Banka, ING Bank, Kuveyt Türk, Nurol Bank, OdeaBank, Türk Ekonomi Bankası ve ICBC Bank. Bu bankalar PTT'nin anlaşmalı olduğu bankalar. Yani siz PTT'ye bir maaşınız taşıdığınız zaman PTT, bu bankalarla anlaşmalı olduğu için kredi yönetimini diğer finansal enstrümanları bu bankalar marifetiyle yönetiyor. Dolayısıyla siz Ziraat Bankası'ndan diyelim ki veya Halk Bankası'dan Vakıf Bank'tan emekli maaşınızı alıyorsunuz. Siz PTT'ye taşıdığınızda dolayısıyla sizin orada bir krediniz olsa bile siz bu haktan yararlanamıyorsunuz. Çünkü anlaşmalı banka kapsamında değerlendirilmiyor”