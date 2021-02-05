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PTT'den Sevgililer Günü'ne özel APS kurye ve kargo indirimi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.02.2021 12:23 | Son Güncelleme

PTT'den Sevgililer Günü'ne özel APS kurye ve posta kargosu gönderi bedellerinde indirim müjdesi geldi.

PTT'den Sevgililer Günü'ne özel APS kurye ve kargo indirimi!

PTT, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yönelik düzenlediği kampanya kapsamında, 8-13 Şubat tarihlerinde yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu gönderileri bedellerinde yüzde 25 indirim uygulayacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de posta, kargo, bankacılık, e-ticaret gibi birçok alanda ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan PTT AŞ, özel günlerde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

PTT, bu kapsamda Sevgililer Günü'ne özel 8-13 Şubat dönemindeki iş günlerinde yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu gönderileri bedellerinde yüzde 25 indirim uygulayacak.

(AA)

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