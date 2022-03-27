PTT havale ücretleri 2022: PTT ile para gönderme havale ücreti ne kadar?

Türkiye genelinde herhangi bir PTT şubesine giderek hesap numarası ya da IBAN bilgisi olmadan istediğiniz kişiye anında havale ile para transferi yapabilirsiniz. Hatta kişinin adresine de havale gönderebilir ve havalenin o adreste ödenmesini sağlayabilirsiniz.

PTT havale ücreti ne kadar?

PTT’den yapacağınız havale işlemlerinin ücreti şubede daha yüksekken PTT Cep ya da internet bankacılığında daha düşüktür. Gönderilen paranın miktarı arttıkça, havale ücreti de artış gösterir.

PTT havale ücretleri 2022 yılı için şu şekildedir:

1 TL ile 100 TL arasındaki para gönderme işleminin ücreti PTT şubelerinden 12,00 TL, PTT Cep veya PTT İnternet Bankacılığı üzerinden 6,00 TL’dir.

100,01 TL ile 250 TL arasındaki para gönderme işleminin ücreti PTT şubelerinden 24,00 TL, PTT Cep veya PTT İnternet Bankacılığı üzerinden 12,00 TL’dir.

250,01 TL ile 500 TL arasındaki para gönderme işleminin ücreti PTT şubelerinden 26,00 TL, PTT Cep veya PTT İnternet Bankacılığı üzerinden 13.00 TL’dir.

500,01 ile 1.000 TL arasındaki para gönderme işleminin ücreti PTT şubelerinden 39,00 TL, PTT İnternet Bankacılığı veya PTT Cep üzerinden 19,50 TL’dir.

1.000,01 TL ile 5.000 TL arasındaki para gönderme işleminin ücreti PTT şubelerinden 46,00 TL, PTT İnternet Bankacılığı veya PTT Cep üzerinden 23,00 TL’dir.

5.000,01 TL ile 10.000 TL arasındaki para gönderme işleminin ücreti PTT şubelerinden 65,00 TL, PTT İnternet Bankacılığı veya PTT Cep üzerinden 32.50 TL’dir.

10.000,01 TL ile 30.000 TL arasındaki para gönderme işleminin ücreti PTT şubelerinden 98,00TL, PTT Cep veya PTT şubelerinden 49,00 TL’dir.*

PTT ile isme para gönderme nasıl yapılır?

Para gönderirken hesap numarası ya da IBAN ile uğraşmak istemeyenlerin ilk tercihi PTT ile para göndermek olabilir. PTT isme para gönderme hizmetiyle yıllardır birçok vatandaşın işini kolaylaştırmaktadır. Zira, herkesin banka hesabı olmayabiliyor. Özellikle asker, öğrenci ya da cezaevindeki mahkumlara para göndermek için en ideal seçeneklerden biri bu yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

PTT ile isme para gönderme işlemini ATM’den veya internet bankacılığı üzerinden yapamazsınız. Size en yakın PTT şubesine giderek görevlinin size vereceği formu eksiksiz şekilde doldurmanız gereklidir.

Formda istenen bilgiler şunlardır:

Adınız soyadınız

T.C. kimlik numaranız

Adresiniz

Telefon numaranız

Paranın çekileceği PTT şubesinin ismi

Parayı çekecek olan kişinin adı-soyadı

Parayı çekecek olan kişinin T.C. kimlik numarası

Parayı çekecek olan kişinin adresi

Parayı çekecek olan kişinin telefon numarası,

Gönderilecek tutarın bilgisi (hem rakam hem de yazıyla)

Bu bilgiler forma işlendikten sonra görevliye verilir ve kısa sürede PTT ile isme para gönderme işlemi tamamlanmış olur.

PTT mobil havale nasıl yapılır?

Eğer bir PTT posta çeki hesabınız varsa internet bankacılığı üzerinden veya Cep PTT’den IBAN ve hesap numarasına ihtiyaç duymadan alıcının cep telefonuna da havale gönderebilirsiniz.

Alıcı, en yakındaki PTTMatik noktasına giderek gönderilen parayı kolay bir şekilde çekebilir. Bunun için önce PTTMatik üzerinden mobil havale işlemleri menüsüne girmesi gerekmektedir. Daha sonra T.C. kimlik numarasını, gönderilen para tutarını ve cep telefonuna gelen SMS’teki şifreyi doğru şekilde yazarak parayı çekebilir. Bu işlem için PTTKart sahibi olmaya gerek yoktur.



