FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. PTT havale ücretleri 2022: PTT ile para gönderme havale ücreti ne kadar?

PTT havale ücretleri 2022: PTT ile para gönderme havale ücreti ne kadar?

27.03.2022 00:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Para gönderme işlemleri bankaların yanı sıra PTT şubelerinden de kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Üstelik PTT ile para gönderme işlemi, hesap numarası ya da IBAN bilgisi olmadan da yapılabilir. PTT havale ücretleri ise gönderilen miktara göre değişkenlik gösterir.

PTT havale ücretleri 2022: PTT ile para gönderme havale ücreti ne kadar?

Türkiye genelinde herhangi bir PTT şubesine giderek hesap numarası ya da IBAN bilgisi olmadan istediğiniz kişiye anında havale ile para transferi yapabilirsiniz. Hatta kişinin adresine de havale gönderebilir ve havalenin o adreste ödenmesini sağlayabilirsiniz.

PTT havale ücreti ne kadar?

PTT’den yapacağınız havale işlemlerinin ücreti şubede daha yüksekken PTT Cep ya da internet bankacılığında daha düşüktür. Gönderilen paranın miktarı arttıkça, havale ücreti de artış gösterir.

PTT havale ücretleri 2022 yılı için şu şekildedir:

1 TL ile 100 TL arasındaki para gönderme işleminin ücreti PTT şubelerinden 12,00 TL, PTT Cep veya PTT İnternet Bankacılığı üzerinden 6,00 TL’dir.

100,01 TL ile 250 TL arasındaki para gönderme işleminin ücreti PTT şubelerinden 24,00 TL, PTT Cep veya PTT İnternet Bankacılığı üzerinden 12,00 TL’dir.

250,01 TL ile 500 TL arasındaki para gönderme işleminin ücreti PTT şubelerinden 26,00 TL, PTT Cep veya PTT İnternet Bankacılığı üzerinden 13.00 TL’dir.

500,01 ile 1.000 TL arasındaki para gönderme işleminin ücreti PTT şubelerinden 39,00 TL, PTT İnternet Bankacılığı veya PTT Cep üzerinden 19,50 TL’dir.

1.000,01 TL ile 5.000 TL arasındaki para gönderme işleminin ücreti PTT şubelerinden 46,00 TL, PTT İnternet Bankacılığı veya PTT Cep üzerinden 23,00 TL’dir.

5.000,01 TL ile 10.000 TL arasındaki para gönderme işleminin ücreti PTT şubelerinden 65,00 TL, PTT İnternet Bankacılığı veya PTT Cep üzerinden 32.50 TL’dir.

10.000,01 TL ile 30.000 TL arasındaki para gönderme işleminin ücreti PTT şubelerinden 98,00TL, PTT Cep veya PTT şubelerinden 49,00 TL’dir.*

PTT ile isme para gönderme nasıl yapılır?

Para gönderirken hesap numarası ya da IBAN ile uğraşmak istemeyenlerin ilk tercihi PTT ile para göndermek olabilir. PTT isme para gönderme hizmetiyle yıllardır birçok vatandaşın işini kolaylaştırmaktadır. Zira, herkesin banka hesabı olmayabiliyor. Özellikle asker, öğrenci ya da cezaevindeki mahkumlara para göndermek için en ideal seçeneklerden biri bu yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

PTT ile isme para gönderme işlemini ATM’den veya internet bankacılığı üzerinden yapamazsınız. Size en yakın PTT şubesine giderek görevlinin size vereceği formu eksiksiz şekilde doldurmanız gereklidir.

Formda istenen bilgiler şunlardır:

  • Adınız soyadınız
  • T.C. kimlik numaranız
  • Adresiniz
  • Telefon numaranız
  • Paranın çekileceği PTT şubesinin ismi
  • Parayı çekecek olan kişinin adı-soyadı
  • Parayı çekecek olan kişinin T.C. kimlik numarası
  • Parayı çekecek olan kişinin adresi
  • Parayı çekecek olan kişinin telefon numarası,
  • Gönderilecek tutarın bilgisi (hem rakam hem de yazıyla)

Bu bilgiler forma işlendikten sonra görevliye verilir ve kısa sürede PTT ile isme para gönderme işlemi tamamlanmış olur.

PTT mobil havale nasıl yapılır?

Eğer bir PTT posta çeki hesabınız varsa internet bankacılığı üzerinden veya Cep PTT’den IBAN ve hesap numarasına ihtiyaç duymadan alıcının cep telefonuna da havale gönderebilirsiniz.

Alıcı, en yakındaki PTTMatik noktasına giderek gönderilen parayı kolay bir şekilde çekebilir. Bunun için önce PTTMatik üzerinden mobil havale işlemleri menüsüne girmesi gerekmektedir. Daha sonra T.C. kimlik numarasını, gönderilen para tutarını ve cep telefonuna gelen SMS’teki şifreyi doğru şekilde yazarak parayı çekebilir. Bu işlem için PTTKart sahibi olmaya gerek yoktur.

PTT havale sorgulama nasıl yapılır? PTT’ye yatan paramı nasıl öğrenebilirim?PTT havale sorgulama nasıl yapılır? PTT’ye yatan paramı nasıl öğrenebilirim?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tesla, Türkiye için bir ilan daha açtı: Mesleğiniz buysa hemen başvurabilirsiniz!Tesla, Türkiye için bir ilan daha açtı: Mesleğiniz buysa hemen başvurabilirsiniz!
Emekliye bayram ikramiyesinde yeni gelişme! Tarih belli oldu!Emekliye bayram ikramiyesinde yeni gelişme! Tarih belli oldu!
Şeker fiyatlarına indirim geldi! Şeker fiyatlarına indirim geldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kayısı bahçesinde çalışırken karşılaştıklarıyla şoke oldular

Kayısı bahçesinde çalışırken karşılaştıklarıyla şoke oldular

Korkunç olay! Önce taşla bayıltıp sonra testereyle parçalara bölmüş

Korkunç olay! Önce taşla bayıltıp sonra testereyle parçalara bölmüş

Meclis’ten geçti! Kredi faiz indirimi ve kredi kartları için yeni kararın detayları…

Meclis’ten geçti! Kredi faiz indirimi ve kredi kartları için yeni kararın detayları…

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ucuz kırmızı et' talimatı: Ramazana kadar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ucuz kırmızı et' talimatı: Ramazana kadar...

Altın fiyatları için kritik süreç başladı! Dev isimlerden altın tahmini: Ne uçacak ne kaçacak, bu seviyeler...

Altın fiyatları için kritik süreç başladı! Dev isimlerden altın tahmini: Ne uçacak ne kaçacak, bu seviyeler...

Asgari ücrete ikinci zam için olası senaryolar!

Asgari ücrete ikinci zam için olası senaryolar!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Anne adayları Ramazan’da nasıl beslenmeli?

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Fatih Sultan Mehmet’in sofrasından eksik etmediği şifa dolu içecek!

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan ayında neden kilo alınır?

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

Ramazan gelmeden zam geldi! Yüzde 35 artış

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Oruç migren ataklarını tetikleyebilir mi? Migren nasıl tedavi edilir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.