PÜİS’ten akaryakıt açıklaması! Yüzde 5'lere varan kazancın...

Akaryakıt sektörü son dönemde artan maliyetler ve düşük kar marjı nedeniyle zor dönemden geçiyor. PÜİS'ten yapılan yazılı açıklamada, Petrol Sanayi Derneği (PETDER) Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yılmaz'ın akaryakıt bayilerinin kar payının nispi olması gerektiği yönündeki açıklamalarına cevap verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Okumuş, "PETDER'in nispi kar payına karşı olmasına hiç şaşırmadım. Çünkü dağıtım şirketleri rafinerilerden yüzde 5'lere varan özel iskontolar alıyorlar ve aldıkları bu iskontoları bayilerine yansıtmıyorlar. Bizim gri alan olarak tabir ettiğimiz bu alanda rafinerilerin dağıtım şirketlerine uyguladığı bu iskontolar direkt olarak dağıtım şirketlerinin ceplerine gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Okumuş, akaryakıt fiyatlarının oluşumunda yer almayan bu iskontoların bayilere yansımadığını ve piyasa şeffaflığına da darbe vurduğunu öne sürdü.

Söz konusu kazancın akaryakıt fiyat oluşumunda dağıtıcı ve bayilerin entegre kar payının dışında gri alanda olduğunu ve bayiden gizlendiğini aktaran Okumuş, şunları kaydetti:

"Bayi yüzde 5'lere varan bu iskontodan tek kuruş alamıyor. Dolayısıyla dağıtım şirketlerinin mevcut kar payından şikayetçi olmaması gayet doğal. Ancak akaryakıt bayileri için tablo iç açıcı değil. Bayilerin kar payları maliyetlerini karşılayamayacak kadar düşük. Bu nedenle bizim taleplerimizin başında akaryakıt sektörünün tümüyle şeffaf olması ve bu gri alanda oluşan yüzde 5'lere varan kazancın bayilere verilmesidir. Bu yapıldığı takdirde ticaretini sürdüremez hale gelen bayiler bir nefes alacak, tüketicilere ise herhangi bir maliyet yansıtılmamış olacaktır. Her ne kadar PETDER Başkanı entegre kar payı oluşumunda dağıtıcıların ve bayilerin maliyetlerinin göz önüne alındığını ifade etse de bu ne yazık ki doğru değil. Çünkü bayilerin maliyetleri, dağıtıcıların maliyetleri ile karşılaştırılamayacak kadar çok."

Okumuş, akaryakıt istasyonlarının 24 saat hizmet verdiğini, dağıtım şirketlerinin ise mesai saatleri dahilinde çalıştıklarını, bu nedenle bayilerin enerji maliyetlerinin dağıtım şirketlerinin çok üzerinde olduğunu sözlerine ekledi. (İHA)

