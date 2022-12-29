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Putin’den talimat almıştı! Doğal gaz dağıtım projesinde flaş gelişme: Gazprom projenin pratik uygulamasına başladı

29.12.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ortak talimatı ile Türkiye’de kurulacak olan doğal gaz dağıtım merkezine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Gazprom Başkanı Aleksey Miller, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu karar, iki ülke liderleri düzeyinde alındı ve biz bu projenin pratik uygulamasına başladık" dedi.

Putin’den talimat almıştı! Doğal gaz dağıtım projesinde flaş gelişme: Gazprom projenin pratik uygulamasına başladı

Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Gazprom’un 2022 yılına dair çalışmalarını içeren üretim rakamlarına dair açıklamalarda bulundu. Bu yıl içerisinde Rusya’da, 412 milyar ton gaz üretimi yapıldığını belirten Miller, "Gazprom, 2022 yılında 412 milyar 600 milyon metreküp gaz üretti. Bu gaz, yurt içindeki tüketicilerimize karşı tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmemize ve ihracat için gerekli hacimleri sağlamamıza yetecek. Gapzprom’un gaz iletim sisteminden 243 milyar 100 milyon metreküp gaz ise Rus tüketicilerimize sağlanacak. Yurt dışına da 100 milyar 900 milyon metreküp doğal gaz sağlanacak" dedi.

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“ESKİDEN AŞIRI DALGALANMA DERDİK, ŞİMDİ TÜRBÜLANS OLDU”

Rus gazının satışında 2022 yılı tahminlerine göre 65 milyar metreküplük bir sapma meydana geldiğini ve satış tahminlerindeki gerilemenin de Avrupa ülkelerinin Rusya’ya uyguladığı yaptırımlar olduğunu söyleyen Miller, "Öngörülen tahminlerin 65 milyar metreküp dolayında gerisinde olduğumuzu biliyorsunuz. Bu 65 milyar metreküp gazın 55 milyar metreküpünün 27 Avrupa ülkesine ait olduğunu anlıyorsunuz. Bu çok şey anlatıyor. Bu yılın zor bir yıl olduğunu belirtmek isterim. Enerji piyasalarında kelimenin tam anlamıyla topyekûn değişimler yaşandı. Eskiden bu tür değişikliklere ‘aşırı dalgalanma’ derdik, yıl sonuna doğru bunun bir ‘türbülans’ olduğunu söylemeye başladık" ifadelerini kullandı. Miller ayrıca, Çin’deki gaz tüketiminin artışına işaret ederek önümüzdeki 20 yılda Çin’e gaz sevkiyatının yüzde 20 düzeyinde artabileceğine de vurgu yaptı.

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DOĞAL GAZ DAĞITIM MERKEZİNİN PRATİK UYGULAMASI BAŞLADI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önerisiyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sıcak karşıladığı Türkiye’de doğal gaz merkezi oluşturma projesiyle ilgili de konuşan Miller, Türk tarafıyla bu proje üstünde anlaşmaya vardıklarını aktararak, "Türkiye tarafıyla birlikte bu ülkede doğal gaz dağıtım merkezi projesinin pratik uygulamasına başladık. Bu karar, iki ülke liderleri düzeyinde alındı ve biz bu projenin pratik uygulamasına başladık. Dolayısıyla elbette yeni projelerimizi ve enerji güvenliğimizi düşünüyoruz. Deniz boru hatlarındaki TürkAkım ve Mavi Akım projelerinin güvenle çalıştığını belirtmek isterim" diye konuştu.

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TEKLİF PUTİN’DEN GELMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ekim ayında Avrupa’daki doğalgaz krizinin çözümü için Türkiye’yi işaret etmiş ve “Türkiye’de Avrupa için büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz. Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, rezerv kullanımı enerji sorununu çözmez. Rusya, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında” demişti.

ERDOĞAN: TALİMATI PUTİN İLE BİRLİKTE VERDİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Böyle bir dağıtım merkezi için Trakya en önemli yer olarak görülüyor. Biz başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ve Rusya tarafında ilgili kuruma müşterek bir çalışma yapmaları talimatını Sayın Putin ile birlikte verdik. Orada bu çalışmayı yapacaklar. En uygun yer neresiyse bu dağıtım merkezini orada inşallah kurmuş olacağız.

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Bizim ulusal anlamda bir dağıtım merkezimiz var ama tabii şimdi bu uluslararası bir dağıtım merkezi olacak. Bu konuyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız ile Rusya tarafı çalışmayı yapıp bize sunacaklar ve ondan sonra da adımı atmış olacağız. Burada bekleme diye bir şey yok. Kararı bugün hemen süratle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza verdik. Aynı şekilde aynı anda Rusya'dan (Gazprom Başkanı) Miller de bu toplantıdaydı, o da talimatı aldı.

Şimdi arkadaşlarımız birbirleriyle görüşmek suretiyle çalışmaya başlayacaklar. Güvenlik noktasında biz her türlü adımı atarken tabii ki burada da güvenlik neyi gerektiriyorsa bu güvenlik ağımızı da süratle kuruyor ve ona göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz."


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Anahtar Kelimeler:
doğal gaz

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