FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Putin, Rus enerji şirketlerinin borçlarını kapatmaları gerektiğini söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus enerji şirketlerinin, küresel enerji fiyatlarındaki artış sayesinde elde ettikleri gelirleri, borçlarını kapatmak için kullanmaları gerektiğini söyledi.

Putin, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirilen toplantıda ekonomiye dair konuştu.

Rus ekonomisinde sürdürülebilir büyüme sürecine girilmesi gerektiğini vurgulayan Putin, "Bu sürece geri dönerken de enflasyonun yavaşlaması ve işgücü piyasasındaki istikrarın korunması önemli." dedi.

Vladimir Putin, küresel enerji fiyatlarındaki artışla birlikte gelirlerinde yükseliş kaydedilen Rus enerji şirketlerine ilişkin konuşarak, "Rus petrol ve doğal gaz şirketleri, artan küresel hidrokarbon fiyatlarından elde ettikleri ek gelirleri borç yüklerini azaltmak için kullanmayı düşünmelidir. Bu olgun bir karar olurdu." ifadesini kullandı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırılar nedeniyle küresel piyasalarda enerji fiyatlarında sert artışlar yaşanıyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Rusya putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.