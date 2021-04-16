Qua Granit halka arz ne zaman? İşte Qua Granit halka arz sonuçları

Qua Granit halka arz sonuçları araştırılmaya başladı. 5-6 Nisan tarihleri arasında talep toplama işlemi yapılan teknik granit üreticisi Qua Granit'in halka arzına 2.3 milyar Türk liralık talep geldi. Peki, Qua Granit halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

QUA GRANİT HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

5-6 Nisan'da talep toplama işlemi yapılan teknik granit üreticisi Qua Granit'in halka arzına 2.3 milyar Türk liralık talep geldi. Şirketten yapılan açıklamada, Borsa İstanbul’a son üç senede halka arz edilen şirketlerin en büyüğü olarak katılacak olan Qua Granite’in halka arzına bugüne dek en yüksek yatırımcı katılımının gerçekleştiği belirtildi. Qua Granit'e toplam 846 bin 353 yatırımcı sayısıyla tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşıldığı kaydedildi.

Büyüklüğü 395 milyon Türk lirası olan halka arzda, satılan toplam 24 milyon adet payın 9 milyon adedi ortak, 15 milyon adeti ise sermaye artırımı yoluyla gerçekleşti.

Halka arzın ardından şirketin halka açıklık oranının yüzde 20 olduğu, Qua Granite payları ise BİST Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacağı kaydedildi.