'Rakamlar çok daha yükselecek' Emekli promosyonu için net tarih verdi 'Sakin olun bankalar artıracak'

Emekli promosyonu 2025 ne kadar oldu? Emekli promosyon ekim 2025 itibarıyla ne kadara çıktı? Bankalar ne kadar promosyon veriyor? Banka promosyonları artacak mı? Milyonlarca emekli bu soruların yanıtını merak ederken uzman isimden emekli promosyonlarına dair çarpıcı bir değerlendirme geldi. Emeklilere çağrı yapan uzman isim promosyonda daha yüksek rakamlar için tarih verdi. İşte banka promosyonları ve emekli promosyon 2025 son durum...

"ÖNCELİKLE BİR SAKİN OLUN"

TGRT Haber canlı yayınında konuşan SGK Başuzmanı İsa Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Geçim sıkıntısı çeken emekliler için promosyon bir nebze bir rahat nefes aldırıcı bir uygulama. Onu söyleyelim. Şimdi bir kere şunu yapması lazım; yani buradaki bütün emeklilere sesleniyoruz, şunu diyoruz, öncelikle bir sakin olun. Böyle medyada gördüğünüz zaman promosyonlar uçuyor, şu bu falan. Evet, yani şu anda ben gelmeden tekrar son rakamlara baktım. 32 bin TL'ye varan promosyonlar söz konusu. Ancak yine de sakin olmak gerekiyor. Neden sakin olmak gerekiyor? Biliyorsunuz Ocak ayında yeni maaşlar söz konusu. Yani memur maaşlarında artış olacak, işçi maaşlarında artış olacak ve en önemlisi emekli maaşlarında da artış söz konusu.

"OCAK AYINDA BU RAKAMLAR ÇOK DAHA YÜKSELECEK"

Dolayısıyla maaş artışına bağlı olarak Ocak ayını beklemelerini özellikle söylüyorum. Ocak ayı çok önemli. Ocak ayında bu rakamlar çok daha yükselecek. Çünkü bankalar şu anda özellikle kaynak arayışı içerisinde, emeklilerin bir düşünün 16 milyona aşkın emeklinin maaşı bankalar için hayati öneme sahip. Dolayısıyla bankalar bunu artıracak. Ocak ayını beklemekte fayda var. Zaten Ocak ayına çok fazla bir zaman kalmadı"

EMEKLİ PROMOSYON EKİM 2025

İşte bankaların güncellenen emekli promosyon Ekim 2025 tutarları...

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını bankadan alanlara, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatı sunuluyor.

AKBANK EMEKLİ PROMOSYON

SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatı 15.000 TL’ye varan promosyona ek 15.000 TL nakit ödül sunuluyor.

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

SGK emeklisi müşterilerine özel 24.000 TL’ye varan promosyon sunuluyor.

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi sunuluyor.

TEB EMEKLİ PROMOSYON

21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) sunuluyor.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON

12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuluyor.

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYON

30.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.

ING EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını taşıyanlara, 28.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

QNB EMEKLİ PROMOSYON

31 bin TL’ye varan emeklilik ödülü sunuluyor.

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON

27.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuluyor.

ALBARAKA EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını taşıyanlara 25.000 TL'ye varan promosyon ve 7.000 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı ile toplamda 32 bin TL'ye varan promosyon sunuluyor.

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılıyor.

Emekli promosyonu için banka seçimi yaparken bankaların emekli maaşına göre sunduğu promosyon kampanyalarını detaylı olarak incelemekte fayda var. Bankalardan konuyla alakalı detaylı bilgi almak da önem taşıyor.