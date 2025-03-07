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Ramazan ayı boyunca et fiyatları sabitlenmişti! Marketlerde kimsenin kırmızı et bulamamasının nedeni belli oldu: Yeni sistem yürürlüğe girdi

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
07.03.2025 13:59
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Ramazan ayı boyunca et fiyatlarının sabitlenmesiyle vatandaşlar uygun fiyatlı et almak için marketlere akın etti. Ancak restoran ve kasapların toplu alım yapması, stokların hızla tükenmesine neden oldu. Et bulamayan vatandaşlar duruma tepki gösterirken, çözüm olarak marketlerde et satışına kota getirildi. İşte yaşanan gelişmeler ve sabit fiyat uygulamasının detayları…

Ramazan ayı boyunca et fiyatları sabitlenmişti! Marketlerde kimsenin kırmızı et bulamamasının nedeni belli oldu: Yeni sistem yürürlüğe girdi

Et ve Süt Kurumu ile Türkiye Perakendeciler Federasyonu arasında imzalanan protokol kapsamında, Ramazan ayı boyunca et fiyatları sabitlendi. İstanbul'da bin 500, Ankara'da ise 250 üye markette, et piyasa fiyatına göre daha uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

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UYGULAMA YOĞUN TALEP NEDENİYLE SORUN YARATTI

Marketlerde uygun fiyatlı et satışının başlamasıyla birlikte, restoran sahipleri ve kasaplar toplu alım yaparak stokları hızla tüketti. Bu durum, vatandaşların et bulmasını zorlaştırdı ve market raflarında etin hızla tükenmesine neden oldu.

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YOĞUN ALIMLARA KARŞI KOTA UYGULAMASI BAŞLATILDI

Et stoklarının hızla tükenmesi nedeniyle, marketlerde et satışına kota getirildi. Market çalışanları, vatandaşlarla toplu alım yapan işletmeleri ayırt edebilmek için ek önlemler aldı.

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PERDER VE ET VE SÜT KURUMU PROTOKOLÜ İLE FİYATLAR SABİT KALDI

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER), Et ve Süt Kurumu ile yapılan anlaşma doğrultusunda üye marketlerde Ramazan ayı boyunca et fiyatlarının sabit tutulacağını duyurdu. Uygulama kapsamında İstanbul'da bin 500, Ankara'da 250 üye markette kıyma 379 TL/kg, kuşbaşı et ise 399 TL/kg fiyatla satışa sunuluyor.

(EKONOMİM)

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Anahtar Kelimeler:
kırmızı et market kota Et ve Süt Kurumu fiyat
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