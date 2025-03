Ramazan ayı boyunca et fiyatları sabitlenmişti! Marketlerde kimsenin kırmızı et bulamamasının nedeni belli oldu: Yeni sistem yürürlüğe girdi

Et ve Süt Kurumu ile Türkiye Perakendeciler Federasyonu arasında imzalanan protokol kapsamında, Ramazan ayı boyunca et fiyatları sabitlendi. İstanbul'da bin 500, Ankara'da ise 250 üye markette, et piyasa fiyatına göre daha uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

UYGULAMA YOĞUN TALEP NEDENİYLE SORUN YARATTI

Marketlerde uygun fiyatlı et satışının başlamasıyla birlikte, restoran sahipleri ve kasaplar toplu alım yaparak stokları hızla tüketti. Bu durum, vatandaşların et bulmasını zorlaştırdı ve market raflarında etin hızla tükenmesine neden oldu.

YOĞUN ALIMLARA KARŞI KOTA UYGULAMASI BAŞLATILDI

Et stoklarının hızla tükenmesi nedeniyle, marketlerde et satışına kota getirildi. Market çalışanları, vatandaşlarla toplu alım yapan işletmeleri ayırt edebilmek için ek önlemler aldı.

PERDER VE ET VE SÜT KURUMU PROTOKOLÜ İLE FİYATLAR SABİT KALDI

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER), Et ve Süt Kurumu ile yapılan anlaşma doğrultusunda üye marketlerde Ramazan ayı boyunca et fiyatlarının sabit tutulacağını duyurdu. Uygulama kapsamında İstanbul'da bin 500, Ankara'da 250 üye markette kıyma 379 TL/kg, kuşbaşı et ise 399 TL/kg fiyatla satışa sunuluyor.

(EKONOMİM)