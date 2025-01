Ramazan ayı boyunca kırmızı et fiyatı sabitlendi! Ne kadar oldu? İşte fiyatlar...

Et fiyatları her geçen gün artarken Ramazan ayından önce yeni bir uygulamaya gidildi. Alınan karara göre Ramazan'ın sonuna kadar kırmızı et tüketilebilmesi için yerel zincir marketler aracılığıyla sabit fiyat uygulaması başlatıldı.

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) üyesi marketlerde kırmızı et fiyatları ramazan sonuna kadar sabitlendi. İstanbul ve Ankara'da Ramazan boyunca fiyat değişikliği olmayacak. Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere kararın İstanbul’daki 66 market, 2 bin 700’e yakın şubede geçerli olacağını belirtti.

KIYMANIN KİLOSU 379 TL OLDU!

Bu marketler kıymanın kilosu 379, kuşbaşı etin kilosuysa 399 liradan satılacak. ‘Değerli etler’de de fiyatlar şöyle ‘sabit’ olacak: Tranç 459, kontrfile ve biftek 649, antrikot ve dana pirzola 699 lira. Uygulama ise 28 Ocak itibariyla başladı.

Et ve Süt Kurumu ürünleri satan İstanbul PERDER üyesi marketler şu şekilde: Çapanet, Irmaklar, Altun, Anpa Gross, Aypa, Biçen, Birlik Gross, Birmar, Deniz Group, Ecemar, Gökkuşağı, Gümüş, Grup Gökkuşağı, Hakmar, Happy Center, Kılıç, Karabağ, Kim, Koçak, Mopaş, Onur, Örnek, Rota, Show, Snowy, Sarıyer.