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Yeni evlenecek çiftlere yönelik indirim hazırlığı! 2025 'Aile ılı' kapsamında devlet destekli paket geliyor

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
02.04.2025 12:45
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2025 yılı "Aile Yılı" ilan edilirken, yeni evlenecek çiftler için devlet destekli kampanyalar art arda geliyor. 150 bin TL’lik finansman desteğinin ardından şimdi de mobilyadan beyaz eşyaya, züccaciyeden küçük ev aletlerine kadar birçok kalemde büyük indirim kampanyaları için düğmeye basıldı. Sektörle yapılacak protokoller nisan ayı içinde açıklanacak.

Yeni evlenecek çiftlere yönelik indirim hazırlığı! 2025 'Aile ılı' kapsamında devlet destekli paket geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesinin ardından yeni evlenecek çiftlere yönelik destek çalışmalarına hız verdi.

evlilik

Geçtiğimiz aylarda açıklanan 150 bin TL’lik faizsiz evlilik kredisinin ardından, şimdi de mobilya, beyaz eşya, züccaciye ve küçük ev aletleri gibi ev kurma sürecinde ihtiyaç duyulan kalemlerde büyük çaplı indirim kampanyaları için hazırlık yapılıyor.

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Bakanlık, bu kapsamda özel sektörle protokoller imzalamaya hazırlanıyor. Mobilya sektöründe yüzde 35, züccaciye ve küçük ev aletleri tarafında ise yüzde 50’ye varan indirimler planlanıyor. Beyaz eşya alanındaki indirim oranlarının ise önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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BAKAN GÖKTAŞ KATKI SUNAN FİRMALARIN ÖDÜLLENDİRİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sektörün önde gelen firmalarıyla görüşmelerin tamamlandığını ve protokollerin hazır olduğunu duyurarak, kampanyaya dair detaylı açıklamanın nisan ayı içinde yapılacağını belirtmişti.

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Göktaş, firmaların bu destek seferberliğine katılımının önemine dikkat çekerken, yıl sonunda Aile Yılı kapsamında düzenlenecek bir programda katkı sunan firmaların ödüllendirileceğini de açıklamıştı.

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Züccaciye indirim beyaz eşya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çeyiz cumhurbaşkanı recep tayip erdoğan
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