Yeni evlenecek çiftlere yönelik indirim hazırlığı! 2025 'Aile ılı' kapsamında devlet destekli paket geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025’i “Aile Yılı” ilan etmesinin ardından yeni evlenecek çiftlere yönelik destek çalışmalarına hız verdi.

Geçtiğimiz aylarda açıklanan 150 bin TL’lik faizsiz evlilik kredisinin ardından, şimdi de mobilya, beyaz eşya, züccaciye ve küçük ev aletleri gibi ev kurma sürecinde ihtiyaç duyulan kalemlerde büyük çaplı indirim kampanyaları için hazırlık yapılıyor.

Bakanlık, bu kapsamda özel sektörle protokoller imzalamaya hazırlanıyor. Mobilya sektöründe yüzde 35, züccaciye ve küçük ev aletleri tarafında ise yüzde 50’ye varan indirimler planlanıyor. Beyaz eşya alanındaki indirim oranlarının ise önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

BAKAN GÖKTAŞ KATKI SUNAN FİRMALARIN ÖDÜLLENDİRİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sektörün önde gelen firmalarıyla görüşmelerin tamamlandığını ve protokollerin hazır olduğunu duyurarak, kampanyaya dair detaylı açıklamanın nisan ayı içinde yapılacağını belirtmişti.

Göktaş, firmaların bu destek seferberliğine katılımının önemine dikkat çekerken, yıl sonunda Aile Yılı kapsamında düzenlenecek bir programda katkı sunan firmaların ödüllendirileceğini de açıklamıştı.