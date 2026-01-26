FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Ramazan ayı öncesinde fiyat denetimleri sürüyor!

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesinde kent genelinde fiyat incelemeleri yaptı. İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "Mübarek ramazan ayı öncesi perakende sektörü başta olmak üzere gıda toptancıları, gıda halleri, sebze meyve halleri olmak üzere tüm alanda Ticaret Bakanlığı olarak denetimlerimizi yoğunlaştırdık" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı öncesinde fiyat denetimleri sürüyor!

Ticaret Bakanlığı ekipleri, ramazan ayı öncesinde marketlere yönelik fiyat denetimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayı öncesi fiyatları haksız şekilde artırmaya yönelik girişimleri engellemek amacıyla kent genelindeki incelemelerini artırdı.

Kentte 32 ilçede, yaklaşık 38 ekiple denetimler sürerken perakende sektörü başta olmak üzere gıda toptancıları ile meyve sebze hallerine yönelik kontroller gerçekleştiriliyor.

Denetimler kapsamında bakliyat, salça, yağ, süt ürünleri ve kuru yemiş gibi temel gıda ve ihtiyaç malzemelerinin fiyat etiketleri incelendi.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, denetimler sırasında yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı olarak yıl boyunca denetimlere devam ettiklerini söyledi.

Özel dönemlerde belirli sektörlere yönelik denetimlerin artırıldığını belirten Menteşe,
"Mübarek ramazan ayı öncesi perakende sektörü başta olmak üzere gıda toptancıları, gıda halleri, sebze meyve halleri olmak üzere tüm alanda Ticaret Bakanlığı olarak denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Buradaki temel amaç vatandaşlarımızın menfaatlerini, ekonomik çıkarlarını korumak. Bu doğrultuda vatandaşlarımızı yanıltıcı uygulamaları, özellikle fiyat etiketi ve fahiş fiyat yönünden ürünleri inceliyoruz. Fiyat etiketlerinde yönetmelik doğrultusunda bulunması gereken belli başlı özellikler var, bunları kontrol ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı öncesinde fiyat denetimleri sürüyor! 1

"İDARİ İŞLEMLERİMİZİ EN ÜST RAKAMDAN DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Menteşe, fiyat etiketinde tespit edilen aykırılıklar için her bir ürün başına 3 bin 973 lira idari para cezası uygulandığını hatırlatarak, özellikle fahiş fiyat tespit edilen ürünler için 1 milyon 806 bin 177 liraya kadar idari yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Denetimi yapılan marketin kasım ve aralık aylarına ait fiyatlarının da kayıtlı olduğunu belirten Menteşe, şunları kaydetti:

"Şu an fiyatları alıyoruz. Burada makul olmayan durumlar tespit edersek bu işlemleri uyguluyoruz. Özellikle kampanyalı satış dediğimiz reklam yolu gibi satış metotları üzerinden vatandaşlarımızın aldatılmasına yönelik tespitler yaparsak, bunlara da 99 bin 339 liradan 39 milyon 916 bin 524 liraya kadar idari yaptırım uygulanıyor. Paylaşma ve yardımlaşma ayı olan ramazan ayında vatandaşlarımızı az da olsa aldatmaya kalkan, fırsatçılık yapan işletmelerimizi bu konuda uyarıyoruz. İdari işlemlerimizi en üst rakamdan değerlendireceğiz."

Ramazan ayı öncesinde fiyat denetimleri sürüyor! 2

Menteşe, mağduriyet yaşayan vatandaşların Alo 175 Tüketici Danışma Hattı veya e-Devlet üzerinden şikayetlerini iletebileceğini sözlerine ekledi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AB, Rusya'dan gaz ithalatını sonlandırmaya onay verdiAB, Rusya'dan gaz ithalatını sonlandırmaya onay verdi
'Nerede duracağını öngörmek imkansız hale gelebilir' 'Nerede duracağını öngörmek imkansız hale gelebilir'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ramazan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı!

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı!

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Sevgilisiyle burun buruna uyurken poz verdi! Herkesin aklına aynı şey geldi

Sevgilisiyle burun buruna uyurken poz verdi! Herkesin aklına aynı şey geldi

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.