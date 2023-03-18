FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ramazan ayında et fiyatlarına zam gelecek mi? Açıklama geldi…

Ramazan ayında et fiyatlarına zam gelecek mi? Açıklama geldi…

18.03.2023 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan gıda fiyatları vatandaşın tepkisini çekmeye devam ederken kırmızı etin fiyatı ile ilgili Ramazan ayı öncesinde merak edilen ‘yeni zam gelecek mi?’ sorusuna yanıt geldi. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı yaptığı açıklamada "Ramazanda vatandaş kırmızı et sorunu yaşamayacak, yeterince etimiz de hayvanımız da var. İnsanımız inşallah devletin de desteğiyle ramazanda ucuz et yer" ifadelerini kullandı.

Ramazan ayında et fiyatlarına zam gelecek mi? Açıklama geldi…

Ramazan ayı öncesi kırmızı et fiyatlarında yeni bir artış daha yaşanacak mı? Herkesin merak ettiği o soruya yanıt Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı’dan geldi. Yardımcı, ramazanda yeterince kırmızı etin olacağını belirterek, "İnsanımız inşallah devletin de desteğiyle ramazanda ucuz et yer" dedi.

Yardımcı, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığının Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından hızlıca koordine olarak, o illerdeki hayvanları satın aldığını söyledi.

Yaralı hayvanların tedavisinin sağlandığını, bazılarının ise besiye alındığını belirten Yardımcı, Bakanlığın bölgedeki büyük ve küçükbaş hayvanlara sahip çıktığını vurguladı.

Deprem bölgelerindeki aşevlerinde çıkan yemeğe oda başkanlarının ve kasapların ellerinden geldiğince kırmızı et desteği sağladığını aktaran Yardımcı, kendilerinin de Antalya'da depremzedelerin konakladığı tesislere et desteği vermeye çalıştığını bildirdi.

2

Et ve Süt Kurumunun ramazan için piyasaya taze karkas et satışı yapmasına da değinen Yardımcı, federasyon olarak her zaman besiciyi, vatandaşı ve kasabı koruduklarını ifade etti.

Kırmızı etin belirli çevreler tarafından gündemde tutulduğunu ileri süren Yardımcı, Et ve Süt Kurumunun aldığı eti kasabın da satması için çalışma yaptıklarını vurguladı.

"SAKİN ZAMSIZ BİR RAMAZAN GEÇİRMEYİ UMUT EDİYORUZ"

Piyasada yeterli etin bulunduğuna değinen Yardımcı, şöyle konuştu:
"Ramazanda kırmızı ete zam olmasın istiyoruz. Et ve Süt Kurumunun piyasaya satacağı etin piyasaya denge olmasını sağlayacağız. Federasyon olarak çalışma yapıyoruz, sakin zamsız bir ramazan geçirmeyi umut ediyoruz. Ramazanda vatandaş kırmızı et sorunu yaşamayacak, yeterince etimiz de hayvanımız da var. İnsanımız inşallah devletin de desteğiyle ramazanda ucuz et yer."

Yardımcı, besiciye verilen desteklerin önemli olduğunu hatırlatarak, besicilikte özellikle aile işletmelerinin sektörün sürdürülebilirliği açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

KIRMIZI ET FİYATLARINA ZAM GELECEK Mİ?

Girdi maliyetlerinin yükseldiğini dile getiren Yardımcı, "Her ramazanda 'kırmızı ete zam', 'kırmızı et yeterli' değil gibi spekülatif açıklamalar oluyor. Türkiye'de et sorunu yok. Spekülatörlüğe gerek yok, bizim hayvanımız kendimize yeter. Esnaf olarak önceki ramazanlarda ete zam yapmadık." dedi.

Lezzetli etin püf noktalarını anlatan Yardımcı, "Buzluktan çıkarıp çözdürdüğünüz eti, tekrar buzluğa atmayın bakteri üretir. Eti çok fazla pişirmeyin, kanlı da olmasın ama sulu olması vitaminler için önemli." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böyle tanıtıldı... Yerli ve milli rigid endoskop cihazı!Böyle tanıtıldı... Yerli ve milli rigid endoskop cihazı!
İşte 2023 dolar ve enflasyon tahminiİşte 2023 dolar ve enflasyon tahmini
'İlçemize İstanbul'dan yoğun talep var' Akın ediyorlar! 'Fiyatlar uçtu''İlçemize İstanbul'dan yoğun talep var' Akın ediyorlar! 'Fiyatlar uçtu'
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Zam kırmızı et haberler

En Çok Okunan Haberler

7 parti bir araya gelip cumhurbaşkanı adayını duyurdu!

7 parti bir araya gelip cumhurbaşkanı adayını duyurdu!

Rusya buldu, ABD’yi korku sardı! Dünyanın konuştuğu krizde kilit ülke Türkiye oldu

Rusya buldu, ABD’yi korku sardı! Dünyanın konuştuğu krizde kilit ülke Türkiye oldu

EYT’liler için bankalar yarışa başladı! Promosyon tutarı için 25 bin lira bekleniyor…

EYT’liler için bankalar yarışa başladı! Promosyon tutarı için 25 bin lira bekleniyor…

SGK’dan ‘gözlük’ kararı: Yüzde 200 artırıldı

SGK’dan ‘gözlük’ kararı: Yüzde 200 artırıldı

Lüks restoranda 1200, esnaf lokantasında 250...

Lüks restoranda 1200, esnaf lokantasında 250...

Gram altında yeni rekor! 6 kurum 6 yeni tahmin

Gram altında yeni rekor! 6 kurum 6 yeni tahmin

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Rahatlığıyla nam salmış çok satan spor ayakkabıları sizin için seçtik

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.