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Ramazan Bayramı için plan yapanlar dikkat! Otogarlarda hareketlilik başladı, bilet fiyatlarına zam geldi

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
23.03.2024 22:03
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Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte otogarlarda hareketlilik başladı. Bayramın üstüne bir de seçim telaşı eklenince otobüslerde yer bulmak zorlaştı. Kış aylarında rekabet yapmak için indirimli fiyat uygulayan otobüs firmaları, bilet fiyatlarını normal fiyatına getirdi, bir de bunun üstüne zam eklendi. İndirimli olarak 700 TL'ye satılan bir biletin fiyatı bayramda 1400 TL olarak uygulanacak.

Ramazan Bayramı için plan yapanlar dikkat! Otogarlarda hareketlilik başladı, bilet fiyatlarına zam geldi

Otobüs firmaları kışın rekabet etmek için fiyatları aşağıya çekmişti ama bayram öncesi işler yine değişti. Talep artınca fiyatlar yine yükselişe geçti.

AKARYAKIT FİYATLARI DA ETKİLİ

Bayram öncesi otobüs fiyatlarına talep artınca indirimli fiyatlar birden normale döndü, yetmezmiş gibi bir de zam geldi. Bilet fiyatlarına akaryakıta gelen zam de etkili oldu.

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İKİ KATINDAN SATILACAK

Otobüs firmaları, talep yokken firma rekabet edebilmek için bir indirim uygulamış ancak bilet fiyatları normale dönecek hatta iki katından satılacak.

"REKABETTEN DOLAYI BİR İNDİRİM YAPIYORLAR"

Show Haber'in haberine göre Tüm Otobüsçüler Federasyon Başkanı Mustafa Yıldırım, "Rekabet fiyatları yüzde 100 gibi gözüküyor ama öyle değil. İzmir'in normal fiyatı 850 TL, şu anda 650 TL uygulanıyor, bayramda 1050 TL'ye kadar çıkıyor. Ulaştırma Bakanlığı'na bildirdiğimiz fiyat 1100 TL ama siz şuan 700 TL'ye bilet kesiyorsunuz Trabzon'a. Bayramda 1400 TL olarak uygulanacak. Dolayısıyla 300 TL zam yaptığınızda ne oluyor, yüzde 100'e denk geliyor. Kış aylarında firmalarımız rekabetten dolayı yüzde 30'a yakın bir indirim yapıyorlar" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı otobüs fiyatları
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