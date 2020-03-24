FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi ne kadar?

Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.03.2020 13:56 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Bayram dönemi emeklilere çok yardımı olan bayram ikramiyesi koronavirüs şartları nedeniyle öne alındı. Peki normalde Mayıs ayında verilmesi planan emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? İkramiye ne kadar, artış var mı?

Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi ne kadar?

Ramazan Bayramı emeklililer için diğer anlamlarının yanında ikramiye almaları açısından da önemli bir zaman. Bayramı ikramiyesinin bu sene normalde Mayıs ayı içinde ödenmesi planlanıyordu. Ancak ülkemiz ve tüm dünya olağanüstü şartlardan geçiyor. Emeklilere verilen Ramazan Bayramı ikramiyesi de Koronavirüs nedeniyle darbe alan ceplere destek amacıyla erkene çekildi. Peki Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek ve ikramiyede artış var mı?

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada bayram ikramiyesinin erkene çekilere Nisan ayında ödeneceğini belirtti. Ancak Nisan’ın hangi günlerinde olacağı yani net tarih belirtilmedi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? ZAM GELDİ Mİ?

Bayram ikramiyesi geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de 1000 TL olarak ödenecek. Henüz herhangi bir zaman açıklaması bulunmuyor.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020 yılında Ramazan ayı miladi takvime göre 24 Nisan Cuma günü başlayacak. Yani ilk sahura 24 Nisan sabaha karşı kalkılacak ve o gün ilk oruç tutulacak. Ramazan dönemi boyunca il il iftar ve sahur vakitlerini paylaşacağımız Ramazan imsakiyesi ile Mynet’ten takip edebileceksiniz. Ayrıca gün içinde ana sayfamızda olacak geri sayım aracı ile iftara ne kadar kaldığını an be an görebileceksiniz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!Türk Makyaj Markası New Well Dünya'ya Açılıyor!
Kira ödenmemesi tahliye sebebi oluşturmayacakKira ödenmemesi tahliye sebebi oluşturmayacak
Kredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayınKredi alacaklar dikkat! Bu haberi okumadan almayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ramazan bayramı, Emekli,

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

'Koronavirüs olası vaka' tanımına yeni madde ekledi!

'Koronavirüs olası vaka' tanımına yeni madde ekledi!

Büyük indirim geliyor!

Büyük indirim geliyor!

Bakan Albayrak duyurdu! Koronavirüse karşı Ekonomik İstikrar Kalkanı Genel Tebliğ hazırlandı

Bakan Albayrak duyurdu! Koronavirüse karşı Ekonomik İstikrar Kalkanı Genel Tebliğ hazırlandı

Bakan açıkladı! 180 milyon liraya çıkarıldı

Bakan açıkladı! 180 milyon liraya çıkarıldı

Bakan Albayrak 'Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda' dedi ve duyurdu

Bakan Albayrak 'Vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda' dedi ve duyurdu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

2 milyon haneye 1000 TL destek

2 milyon haneye 1000 TL destek

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Çalışmayan vatandaşlara 2354 TL maaş!

Çalışmayan vatandaşlara 2354 TL maaş!

İş ve Garanti Bankası duyurdu! Limit artırıldı

İş ve Garanti Bankası duyurdu! Limit artırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halkbank'tan esnafa destek

Halkbank'tan esnafa destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz ve elektrik faturası açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğalgaz ve elektrik faturası açıklaması

PTT'den 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi

PTT'den 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi

Ekonomik destek paketi Meclis'te! İşyerleri için kira düzenlemesi

Kira ödenmemesi tahliye sebebi oluşturmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama

İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan 2354 TL maaş! İşte şartları

İşsiz vatandaşlara İŞKUR'dan 2354 TL maaş! İşte şartları

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.