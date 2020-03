Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Bayram ikramiyesi ne kadar?

Ramazan Bayramı emeklililer için diğer anlamlarının yanında ikramiye almaları açısından da önemli bir zaman. Bayramı ikramiyesinin bu sene normalde Mayıs ayı içinde ödenmesi planlanıyordu. Ancak ülkemiz ve tüm dünya olağanüstü şartlardan geçiyor. Emeklilere verilen Ramazan Bayramı ikramiyesi de Koronavirüs nedeniyle darbe alan ceplere destek amacıyla erkene çekildi. Peki Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek ve ikramiyede artış var mı?

RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada bayram ikramiyesinin erkene çekilere Nisan ayında ödeneceğini belirtti. Ancak Nisan’ın hangi günlerinde olacağı yani net tarih belirtilmedi.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? ZAM GELDİ Mİ?

Bayram ikramiyesi geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de 1000 TL olarak ödenecek. Henüz herhangi bir zaman açıklaması bulunmuyor.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020 yılında Ramazan ayı miladi takvime göre 24 Nisan Cuma günü başlayacak. Yani ilk sahura 24 Nisan sabaha karşı kalkılacak ve o gün ilk oruç tutulacak. Ramazan dönemi boyunca il il iftar ve sahur vakitlerini paylaşacağımız Ramazan imsakiyesi ile Mynet’ten takip edebileceksiniz. Ayrıca gün içinde ana sayfamızda olacak geri sayım aracı ile iftara ne kadar kaldığını an be an görebileceksiniz.