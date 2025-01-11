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Ramazan Bayramı'nda emekli ne kadar bayram ikramiyesi alacak? Bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı belli oldu mu? Uzmanlar 2025 ikramiye tahminlerini açıkladı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.01.2025 14:22
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Ramazan ayının habercisi üç ayların başlaması ile emekliler bayram ikramiyelerini ne zaman alacağını merak etmeye başladı. 2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart gününde başlayacak. Peki emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak? 2025 yılında bayram ikramiyesi ne kadar? İşte detaylar...

Ramazan Bayramı'nda emekli ne kadar bayram ikramiyesi alacak? Bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatırılacağı belli oldu mu? Uzmanlar 2025 ikramiye tahminlerini açıkladı

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 15,75; en düşük emekli aylığı ise 14 bin 469 lira oldu. Emekliler maaşlarına gelen zam oranını öğrendikten sonra Ramazan Bayramı'nda yatacak olan bayram ikramiyesini merak etmeye başladı.

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2025 YILINDA BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklinin bayram ikramiyesinin yüzde 50 oranında artırılarak 3 bin lira olarak düzenlendiğini duyurmuştu. Ancak 2025 yılında emeklinin bayramda ne kadar ikramiye alacağı bilinmiyor. SGK Uzmanlarının 2025 yılındaki emeklinin bayram ikramiyesi tahmini ise 500 liralık bir artış ile 3 bin 500 lira olacağı yönünde.

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EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYELERİNİ NE ZAMAN ALACAK?

Bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını merak eden emekliler ise araştırmalara başladı. Tam olarak tarih verilmezken; 2024 yılında Ramazan Bayramı'ndan önceki hafta emekliler ikramiyelerini almıştı. 2025 yılında emeklilerin bayram ikramiyelerinin aynı dönemde alabileceği tahmin ediliyor.

2025 Ramazan Bayramı'nda Emekli İkramiyesi

Bayram ikramiyesine zam geleceğine inanmıyorum.
İkramiye artışı daha fazla olmalı.
Emekliler için başka yardımlar da getirilmeli.
Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Emekli bayram ikramiyesi
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