FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ramazan Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Ramazan Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

08.05.2021 03:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı’nda köprü ve otoyollardan geçişin ücretsiz olacağına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ramazan Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Karar göre, Ramazan Bayramı süresince yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişler ücretsiz olacak.

ÜCRETSİZ GEÇİŞLER 12 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ GECE YARISI BAŞLAYACAK

Ücretsiz geçişler, 12 Mayıs Çarşamba günü gece yarısı başlayacak ve 17 Mayıs Pazartesi günü sabah saat 7’de sona erecek. Kararla ayrıca, 12 Mayıs Çarşamba gece yarısından 16 Mayıs Pazar gece yarısına kadar Başkentray ve Marmaray seferleri de ücretsiz gerçekleştirilecek. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÖykü Çelik ile İsmail Berhan ayrıldıÖykü Çelik ile İsmail Berhan ayrıldı
Sağlık çalışanlarına ek ödeme kararıSağlık çalışanlarına ek ödeme kararı
Safran çiçeği yetiştiriciliği için devlet teşviki var mı? Safran çiçeği yetiştiriciliği için devlet teşviki var mı?
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, oltalama saldırılarına karşı uyarıda bulundu

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç, oltalama saldırılarına karşı uyarıda bulundu

7 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

7 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den, kıyı balıkçılarına ödeme müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den, kıyı balıkçılarına ödeme müjdesi

Memurlar dikkat! Yönetmelik değişti

Memurlar dikkat! Yönetmelik değişti

Tam kapanmada ne kadar yardım yapıldı?

Tam kapanmada ne kadar yardım yapıldı?

Dünyadan talep yağıyor: 3 trilyon dolarlık açık!

Dünyadan talep yağıyor: 3 trilyon dolarlık açık!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bu etin kilosu 10 bin lira!

Bu etin kilosu 10 bin lira!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

TCMB yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

TCMB yıl sonu dolar beklentisini açıkladı

Bankaların çalışma saatleri değişti!

Bankaların çalışma saatleri değişti!

eBay'dan kripto para adımı!

eBay'dan kripto para adımı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.