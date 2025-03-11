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Ramazan Bayramı tatili hangi günler olacak? Resmi takvim belli oldu! Ara tatile denk geliyor…

11.03.2025 08:32
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Ramazan ayının başlamasıyla birlikte 2025 yılı Ramazan Bayramı tatilinin hangi günler olacağı da merak konusu olmuştu. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 30 Mart Pazar gününe denk gelirken resmi takvime göre de bayram tatili 3,5 gün olacak. Bu sene bayram tatilinde milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren bir gelişme de yaşandı. İşte Ramazan Bayramı tatiline ilişkin tüm detaylar…

Ramazan Bayramı tatili hangi günler olacak? Resmi takvim belli oldu! Ara tatile denk geliyor…

2025 yılı Ramazan Bayramı tatilinin detayları netleşti. Ramazan ayının sona ermesine sayılı günler kala, tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, 2025 Ramazan Bayramı tatil süresini merak ediyor. Peki, bu yıl bayram tatili kaç gün sürecek?

2025 yılında Ramazan Bayramı’nın ilk günü 30 Mart Pazar gününe denk geliyor. Ancak hafta sonu tatili ile birleşmediği için tatil süresi uzamayacak. Resmi takvime göre, bayram tatili 3,5 gün olarak belirlendi.

Arefe günü olan 29 Mart Cumartesi yarım gün tatil kabul edilirken, bayramın üç günü ise tam tatil olacak. Bu doğrultuda, kamu kurumlarında çalışanlar ve özel sektör çalışanları için bayram tatili, 29 Mart Cumartesi öğleden sonra başlayacak ve 1 Nisan Salı günü sona erecek.

ÖĞRENCİLER İÇİN ARA TATİL AVANTAJI

Öğrenciler açısından ise bu yıl farklı bir durum söz konusu. Ramazan Bayramı tatili, ikinci dönem ara tatiliyle kesiştiği için, öğrenciler için ayrıca bir tatil süresi değişikliği olmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı’nın akademik takvimine göre, okullarda ikinci dönem ara tatili 28 Mart Cuma günü ders bitimiyle başlayacak ve 7 Nisan Pazartesi günü eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek.

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Bu durum, öğrenciler için bayram tatilinin de içinde bulunduğu daha uzun bir dinlenme süresi anlamına geliyor.

BAYRAM TATİLİ TAKVİMİ

Arefe Günü: 29 Mart 2025 Cumartesi (Yarım Gün Tatil)

Bayramın 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar

Bayramın 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi

Bayramın 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı

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Resmi takvime göre tatil süresi 3,5 gün olarak belirlenirken, kamu ve özel sektör çalışanları için ek tatil günleri verilmediği takdirde, 2 Nisan Çarşamba günü itibarıyla iş hayatı normal seyrine dönecek.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı resmi tatil tatil
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