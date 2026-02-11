Ramazan’da fiyatlar değişmeyecek: Denetim bile yapacaklar!

Yaklaşan ramazan ayıyla birlikte vatandaşın temel gıdaya daha rahat erişimi için İGTOT esnafı, süt, süt ürünleri, yağ, pirinç, kuru fasulye ve hurma gibi ürünlerin fiyatlarını sabitlediklerini duyurdu.

İstanbul Gıda Toptancıları Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karlı, ramazan ayıyla birlikte çarşı esnafı ile yaptıkları toplantıda fiyatları sabitleme kararı aldıklarını vurguladı.

Karlı, vatandaşa bu ramazan ayında da kaliteli ve uygun şartlarda hizmet edeceklerini belirterek, çarşıya alışverişe gelen esnafın da kaliteli ürünlere ulaşabildiğini ve çarşıdaki fiyatların avantaj sağladığını anlattı.

FARKLI FİYATTAN SATAMAYACAKLAR

“Tüm esnafımızı bilgilendirdik. Biz kendi kendimizi denetleyeceğiz. Bugün sabitledik ama yarın bir başkası farklı fiyatla satma şansına sahip olmayacak. Bu konuda kararlıyız. Bizim amacımız ramazan ayında bir hayır yapmak, kendi kar marjımızdan fedakarlık yapacağız"

Karlı, fabrikalarla da irtibat kurduklarını ve onlardan da bir fiyat geçişi beklemediklerini belirterek, herhangi bir artış durumunda ise stoktaki ürünlerle bu durumu sübvanse edebileceklerini kaydetti.

“ET ÜRÜNLERİ DAHA FAZLA TERCİH EDİLECEK”

Süt ve süt ürünleri toptancısı Onur Sefa Çakıloğlu da ramazan ayına özel fiyatları sabitlediklerini belirterek, süt ürünleri, et ürünleri, kahvaltılık ve zeytin gibi şarküteri ürünlerinde sabit fiyat uygulayacaklarını söyledi.

ZAM YAPMAYACAKLAR

Vatandaşların sahurda tükettiği ürünlere değinen Çakıloğlu, "Vatandaşlarımız daha çok beyaz peynir, taze kaşar, dilimli kaşar, bunun yanında et ürünlerinde kavurma, sucuk, pastırma gibi ürünler tüketiyor. Havaların soğuk olması sebebiyle et ürünleri bu ramazanda daha fazla tercih edilecek diye düşünüyoruz" dedi.

Çakıloğlu, 4-5 hafta önce Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) açıkladığı rakamlara da değinerek, ham madde fiyatlarındaki artış nedeniyle ürünlerin maliyetlerinin yükseldiğini, ancak ellerindeki stok ve verilen söz doğrultusunda zam yapmayacaklarını belirtti.

HURMANIN FİYATI NE KADAR?

İGTOT Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve kuruyemiş toptancısı Cengiz Karadağ ise hurma fiyatlarını sabitlediklerini ve vatandaşların bu ramazan ayında uygun fiyatlarla hurma temin edebileceğini söyledi.

Hurma fiyatlarına ilişkin bilgi veren Karadağ, "Hurma fiyatları 100 liradan başlıyor, 600-700 liraya kadar hurma var. 1200 lira gibi söylenilen yüksek fiyatlar yok toptancılarda. Biz en üst segment olarak 600-700 liraya hurma satıyoruz. Medine hurması dediğimiz Ramazan'da en çok tüketilen hurmadır, bunun fiyatı da 600-700 lira civarıdır" diye konuştu.

“1600 TL’YE SABİTLEDİK”

Kuru gıda toptancısı Adem Lenger, kuru fasulye, nohut, mercimek ve bulgur gibi temel gıda ürünlerinin fiyatlarını sabit tuttuklarını ifade etti.

Tüketicilerin ramazan ayını rahat geçirmesini istediklerini belirten Lenger, "İnsanlar evine dolu dolu getirsin. 2 kilogram alacaklarına 5-10 kilogram götürebilsin diye biz de taşın altına elimizi koyduk. Toptancı hali olarak, kuru gıda olsun, kahvaltılık grubu, et ve süt ürünleri ile kuruyemiş grubunda fiyatları sabitledik." dedi.

Lenger, çarşıdaki esnafın büyük bölümünün uygulamaya destek verdiğini belirterek, halkın temel gıda ürünlerine rahat erişebilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Bakliyat fiyatlarında yıl içinde ürüne göre değişiklikler yaşandığını ancak ramazan boyunca stoklar dahilinde fiyatları sabit tuttuklarını ifade eden Lenger, "Kuru fasulyeyi 60 liraya sabitledik. Bu belki biraz daha çıkabilirdi ama elimizdeki ürün kadarıyla fiyatları sabit tutmaya çalıştık. Bulgurumuz 32 lira, kırmızı mercimek yerli 80 lira, yeşil mercimek 75 lira şu an fiyat sabit. 18 litrelik ayçiçek yağını 1600 liraya sabitledik." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır