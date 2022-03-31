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Ramazan öncesi kırmızı ete zam! Şimdi 15 TL, bayrama kadar ise...

31.03.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazana birkaç gün kala kırmızı et fiyatlarına bugünden geçerli olmak üzere yeni bir zam yapıldı. Yapılan zam sonrası mevcut fiyatların 10 ila 15 lira arasında artacağı belirtildi. Ramazan Bayramı'na kadar ise kırmızı etin fiyatına 5-6 lira daha zam yapılabileceği ifade edildi.

Ramazan öncesi kırmızı ete zam! Şimdi 15 TL, bayrama kadar ise...

Kırmızı et fiyatına geçtiğimiz gün yapılan yüzde 48’lik zammın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ramazana kadar ucuz etin vatandaşla buluşması için talimat vermişti. 27.11.2021 tarihinde, toptancının dana karkası perakende esnafına kilosu 49 liraya verirken, 29.12.2021 de 61 liraya çıktı. Ocak ile Mart 2022 arasında et fiyatları toptanda yüzde 20-25 oranındaki artışla 80-85 lira bandına geldi. Ancak zamla dana karkasın kilosu 90 liraya ulaşırken, 31 Mart itibariyle yeni fiyatlar geçerli olacak. Perakendedeki mevcut fiyatların üzerine 10-15 lira civarı zam olarak yansıyacak.

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“BAYRAMA KADAR 5-6 LİRA DAHA ZAM GELECEK”

Dünya Gazetesi’nde yer alan haberde, sürekli artan fiyatlardan dolayı kasapların yanı sıra et kesimcisi ve dağıtıcısı olan tüccarda dertli. Girdi maliyetlerinin yükselmeye devam etmesi karşısında fiyatların artmaya devam edeceğinin altını çizen tüccar Erkan Diler, “Bayrama kadar kırmızı ete, 5-6 lira daha zam gelecek gibi gözüküyor. Arz ve talep dengesi piyasa şartlarını belirliyor. Ocak ve Mart 2022 arası perakendede olduğu gibi, toptanda da yüzde 10-15 civarında satışlar düştü. Toplu alım yapan yemek haneler, cateringler ve restoranlar gibi yerler etleri daha çok alıyor ve piyasayı onlar kurtarıyor. Hayvan varlığında sıkıntı yok ama dana yerine maalesef ki süt veren damızlık inekler kesiliyor. Aslında inek kesimi yasak ama bir şekilde yolu bulunuyor. Buda bizleri üzüyor. Böyle giderse, 6 ay içinde et krizi kapıda demek” açıklamasında bulundu.

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“KISIR DÖNGÜ İÇERİSİNE GİRDİK”

Her sene ramazan öncesinde fiyat artışlarının olduğunu fakat haftasında da normale döndüğünü söyleyen, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, “Her üründe olduğu gibi etinde fiyatı yükseliyor. Her sene ramazan ayında kasaplar olarak elimizden gelen fedakârlığı yapıyoruz. Vatandaşın satın alma gücüde bizim oluşturduğumuz bir politika olmadığı gibi, fiyat artırımı da elimizde olan bir şey değil. Müşteri kasaba geliyor, kıyma ne kadar diyor ve gidiyor. Demek ki burada bir rahatsızlık var. Artık zamlar kabak tadı vermeye başladı. Bir kısır döngü içerisine girdik” şeklinde konuştu.

ETE GELEN 1 LİRA ZAM DANA FİYATINI 500 LİRA ARTTIRIYOR

Türkiye’de dana karkas etinin 85-90 lira arasında olma nedenlerinden birinin de, ete gelen 1 lira zammın Kars’ta ki dananın fiyatını 500 lira daha artırdığına dikkat çeken Yalçındağ,” Bundan kimsenin haberi yok. 85 liraya karkas eti aldığımızda kıyma 105-110 liraya geliyor ve para kazanmıyoruz. Bu 90 liraya çıktığında 130-140 lira olacak. Karkasta maliyetinin yüzde 50 si kadar masraf yükü var. Yüzde 20 kemik, yüzde 20 işletme maliyetleri, yüzde 10 da firesi ve ambalaj maliyeti gibi. Çok şükür ki KDV yüzde 1 e indirildi. Buda olmasa yandık. Herkes dükkâna kilidi vurup, geçer giderdi” açıklamasında bulundu.


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