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Ramazan pidesinin halk ekmekte ne kadar olacağı belli oldu!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
21.02.2025 09:33
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Dün Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Ramazan ayında Ramazan pidesinin ne kadardan satılacağını açıkladı. 250 gram pide 20 liradan satılırken 370 gram pidenin ise 30 liradan satılacağını belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Halk Ekmek'te Ramazan pidesinin ne kadardan satılacağını açıkladı. İşte halk ekmekte Ramazan pidesinin fiyatı...

Ramazan pidesinin halk ekmekte ne kadar olacağı belli oldu!

Ramazan ayında Ramazan pidesi ne kadardan satılacak? Ramazan ayına artık sadece günler kala Ramazan pidesinin ne kadardan satılacağı merak edilmeye başlandı. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, dün kamuoyuna Ramazan ayında Ramazan pidesinin ne kadardan satılacağını açıkladı.

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RAMAZAN PİDESİ NE KADAR OLDU?

Balcı'nın açıklamasına göre 2025 yılında 250 gram pidenin yeni fiyatının 20 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Başkan Balcı ayrıca 340 gramı 20 TL’den satılan pidenin gramajının 370'e çıkartıldığını ve fiyatının da 30 TL'ye yükseltildiğini açıkladı. Böylelikle Ramazan pidesine yüzde 35 zam geldi.
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İMAMOĞLU DUYURDU!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Halk Ekmek'te (İHE) Ramazan pidesinin ne kadardan satılacağını duyurdu. İmamoğlu, maliyetlerin arttığının altını çizerek, "Halk Ekmek İstanbulluların yanında olmaya devam ediyor" sözlerini kullandı.

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

İHE'DE RAMAZAN PİDESİ NE KADAR OLACAK?

İmamoğlu 2025 yılında 30 gram Ramazan pidesinin 15 liradan satılacağını duyurdu.
İmamoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"350 gr Ramazan Pidesi 15 TL
Fiyatlar artıyor, maliyetler yükseliyor ama Halk Ekmek İstanbulluların yanında olmaya devam ediyor. Bu Ramazan’da da sağlıklı ve ekonomik pideler büfelerimizde"
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Anahtar Kelimeler:
Ramazan pidesi Halk Ekmek ibb ramazan ayı
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