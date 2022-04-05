Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

Reel efektif döviz kuru endeksi, Mart'ta TÜFE bazında 0,09 puan artarak 54,01'e yükseldi. Endeks, Şubat'ta 53,92 düzeyinde bulunuyordu. Reel efektif döviz kuru Aralık'ta 48,10 ile rekor düşük seviyeye gerilemişti.
Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 2,52 puan artışla 76,13'ten 78,65'e yükseldi.
Türk lirasının değeri, Mart'ta 2021'in aynı ayına göre TÜFE bazında 11,24 puan, Yİ-ÜFE bazında ise 0,07 puan azaldı.
Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, ikili ticaret akımları kullanılarak ağırlıklandırılan Türk Lirasının ortalama değeri ile nominal efektif Döviz kuru hesaplanıyor. Nominal efektif döviz kurundan da nispi fiyat etkileri arındırılarak reel efektif döviz kuruna (REK) ulaşılıyor.
REK, TÜFE, ÜFE ve birim işgücü maliyetlerden biriyle arındırılarak üç farklı alt endeks oluşturuyor. TCMB enflasyon hedefi kapsamında TÜFE bazlı REK'i esas alıyor.
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