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Reel efektif döviz kuru nisan ayında arttı

06.05.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Nisan ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıkladı. Reel efektif döviz kuru endeksi, nisanda TÜFE bazında 3,26 puan artarak 57,05'e yükseldi.

Reel efektif döviz kuru nisan ayında arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında nisanda bir önceki aya kıyasla 3,26 puan artarak 57,05'e çıktı. Endeks, martta 53,79 düzeyinde bulunuyordu.

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 4,56 puan artışla 77,60'tan 82,17'ye yükseldi.

Türk lirasının değeri, nisanda 2021'in aynı ayına göre TÜFE bazında 4,53 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında ise 6,45 puan arttı.

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, ikili ticaret akımları kullanılarak ağırlıklandırılan Türk Lirasının ortalama değeri ile nominal efektif Döviz kuru hesaplanıyor. Nominal efektif döviz kurundan da nispi fiyat etkileri arındırılarak reel efektif döviz kuruna (REK) ulaşılıyor.

REK, TÜFE, ÜFE ve birim işgücü maliyetlerden biriyle arındırılarak üç farklı alt endeks oluşturuyor. TCMB enflasyon hedefi kapsamında TÜFE bazlı REK'i esas alıyor.

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