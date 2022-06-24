Reel kesim güveni Haziran'da geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni açıkladı. İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1771 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi. Buna göre, haziran ayında RKGE, bir önceki aya göre 3 puan azalarak 106,4 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek 3 aydaki toplam istihdama ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 2,4 puan azalarak 104,6 seviyesinde gerçekleşti.

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladı. Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise güçlendi. Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde de üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladı. Gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise bir önceki aya göre güçlendiği görüldü.

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görüldü. Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı gözlendi. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 9,8 puan artarak yüzde 80,9 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı, yüzde 5,2'ye, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 69,0‘a gerilerken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 25,8’e yükseldi. (DHA)

