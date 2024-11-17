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Refah payı geliyor mu? MHP kolları sıvadı, Bakan Şimşek'e tek tek iletti: İçinde asgari ücret de var

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.11.2024 08:04
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Kasım ayının sonuna gelinmesiyle beraber gözler ekonomi yönetiminin 2025 için alacağı kararlara çevrildi. Bunun içinde kamu çalışanlarının maaşları, asgari ücret ve yeni vergilendirmeler var. Cumhur İttifakı ortağı MHP ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e taleplerini iletti. Refah payı ve asgari ücrete vurgu yapan MHP, 'imar ve emlak rantı mutlaka vergilendirilmelidir.' dedi.

Refah payı geliyor mu? MHP kolları sıvadı, Bakan Şimşek'e tek tek iletti: İçinde asgari ücret de var

MHP, çalışanların ödediği gelir vergisi diliminin yüzde 15’te sabitlenmesini, enflasyon farkına ek olarak refah artışı payı verilmesini, asgari ücretteki işveren desteğinin artırılmasını istedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde MHP temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten çalışanlar ve dar gelirlilere yönelik taleplerde bulundu.

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Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere gire MHP’lilerin gündeme getirdiği bazı talepler şu şekilde;

YÜZDE 15 VURGUSU VE ASGARİ ÜCRET TALEBİ

Memur ve diğer kamu görevlilerimizin aylıklarından kesilen vergi diliminin yüzde 15’e sabitlenmesi yönünde bir beklentisi bulunmaktadır. 2024-2025 yıllarını kapsayan dönemde hedeflenen enflasyon oranlarının altında kalan maaş artışları nedeniyle ortaya çıkan mali daralmanın enflasyon farkına ek olarak bir refah artışıyla telafi edilmesi gerekmektedir. Asgari ücretteki işveren destekleri artırılmalıdır.

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"İMAR VE EMLAK RANTI MUTLAKA VERGİLENDİRİLMELİ"

Vergilendirilmeyen gelirlerden vergi alınmasına, özellikle de beyana tabi geliri ile harcamaları arasında uyumsuzluk olan mükelleflerden özel gider bildirimi istenmesine yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. Gayrimenkul sektöründe tüm kamusal işlemlerde rayiç bedeller yerine gerçek değerlerin kullanılmasını sağlamak suretiyle vergi adaleti sağlanmalı, kayıt dışılık önlenmeli ve vergi gelirleri artırılmalıdır, imar ve emlak rantı mutlaka vergilendirilmelidir.

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BANKALAR VE KOMİSYON ORANLARI

Bankaların kredi kartıyla yapılan harcamalar için aldığı yüksek komisyon oranları esnafımızı bezdirmiştir. Bununla birlikte, işletme ücreti, POS ücreti derken esnaf mağdur olmakta, bazı ürünlerde zarar etmektedir. Esnafın ödediği kredi kartı komisyon oranları düşürülmeli, bankaların uygulamaları sıkı bir şekilde denetlenmelidir.

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