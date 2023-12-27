2024 yılında geçerli olacak olan yeni asgari ücret için geri sayım sürüyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret zammında refah payının olup olmadığı da merak ediliyor. Bugün açıklanması beklenen 2024 yılı asgari ücretin ardından tüm detaylar netlik kazanacak. Peki, Refah payı nedir, nasıl hesaplanıyor? Asgari ücrette refah payı olacak mı, ne kadar olur? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

REFAH PAYI NEDİR, NASIL HESAPLANIR?

Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur, fiyat vb gibi dalgalanmalardan korunup, mağdur olmamaları için hayata geçirilmiş bir uygulamadır.

Refah payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşların enflasyon oranı düşüldükten sonra, hesaplanarak ödenen miktarıdır.

ASGARİ ÜCRETTE REFAH PAYI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem TÜRK-İŞ hem TİSK hem de hükümet yetkililerini Ankara'ya davet etti. Kritik toplantıda tarafların anlaşması halinde asgari ücretin bugün açıklanması bekleniyor. Asgari ücret işçi ve işveren taraflarının istediği rakam ile hükümetin teklifi sonucu belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirleyeceği refah payının ise en az 500 TL en fazla 1000 TL olduğu da Ankara kulislerinde konuşanlar arasında. Mevcutta 11.402 TL olan asgari ücrete %40 zam gelirse yeni tutar 15.962 TL olacak. Eğer %45'lik bir zam gerçekleşirse yeni asgari ücret 16.532 TL olacak. Yüzde 50'lik bir zam gelirse tutar 17 bin 103 TL olacak.





