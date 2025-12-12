FİNANS

Rekabet cezalarına zam! Alt sınır 302 bin TL oldu

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yer alan idari para cezalarının alt sınırı yeniden değerleme oranında artırıldı. Yüzde 25,49 zamlanan cezanın alt sınırı 302 bin 484 lira 86 kuruşa yükseltildi.

Cansu Akalp

Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan "4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16'ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31.12.2026 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ZAM

Buna göre Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen idari para cezalarının alt sınırı zamlandı. Yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49'luk artış esas alındı.

ALT SINIR 302 BİN TL OLACAK

Zamlı tarife yeni yıldan itibaren geçerli olacak. 1 Ocak 2026'dan 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli olmak üzere 302 bin 484 lira 86 kuruşa yükseltildi.

