Rekabet Kurulu'ndan Coca-Cola'ya milyonluk ceza!

Rekabet Kurulu, Coca-Cola İçecek'e 282,4 milyon lira para cezası verdi. Şirket tesisindeki inceleme sırasında bir çalışanın kişisel yazışmalarının silindiği şüphesi, cezaya gerekçe oldu.

Rekabet Kurulu'ndan Coca-Cola'ya milyonluk ceza!
Coca-Cola İçecek, dikkat çeken bir ceza ile karşı karşıya kaldı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan şirket açıklamasına göre, Rekabet Kurulu, şirket tesisinde yaptığı bir inceleme sırasında bir çalışanın kişisel yazışmalarının silindiği şüphesi üzerine yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına hükmederek şirkete 282,4 milyon lira idari para cezası verdi.

282 MİLYONLUK CEZA!

Açıklamada, "Rekabet Kurulu'nca tarafımıza tebliğ edilmiş olan kısa karar uyarınca, 07.10.2025 tarihinde Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.'de gerçekleştirilen yerinde inceleme esnasında bir çalışanın kişisel yazışmalarının silindiği şüphesi üzerine yerinde incelemenin engellendiğine ve zorlaştırıldığına karar verilerek, 4054 sayılı Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca 2024 yılı gayri safi gelirinin binde beşi oranında olmak üzere; 282.416.376,34 TL idari para cezasına hükmedilmiştir" denildi.

ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ!

Şirket açıklamasında ayrıca, söz konusu idari para cezası tutarının gerekçeli kararın tebliğ edilmesi ile ödeneceği ve yüzde 25 oranında erken ödeme indirimine tabi olduğu belirtildi.

Cezaya itiraz edeceğini de duyuran şirket "Bununla birlikte şirketimiz her zaman olduğu gibi rekabet hukuku kurallarına uyum ilkelerinden taviz vermeksizin faaliyetlerini yerine getirmeye devam edecek olup söz konusu karara ilişkin gerekçeli karar tebliğ edildiğinde, karara karşı yasal süreçler işletilerek şirketimizin hakları savunulacaktır" dedi.

Rekabet Kurulu, şirketlerdeki incelemelerinde kişisel bilgisayar ve telefonları da inceliyor.

