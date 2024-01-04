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Rekabet Kurulu'ndan gıda şirketlerine 355 milyon lira ceza

04.01.2024 13:06 | Son Güncelleme:
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Rekabet Kurulu, bazı gıda firmaları hakkında yürüttüğü soruşturmaları tamamladı. Aralarında Nestle Türkiye, Eti Gıda ve Horizon Hızlı Tüketim şirketlerinin de bulunduğu gıda şirketlerine toplam 355 milyon lira idari para cezası verdi.

Rekabet Kurulu'ndan gıda şirketlerine 355 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, bazı gıda firmaları hakkında yürüttüğü soruşturmaları tamamladı. Kurul şirketlere toplamda 355 milyon lira ceza idari para cezası verdi. .

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, Aksaray Unlu Mamulleri Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirleyerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Kurul, teşebbüsün, alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirleyerek kanunu ihlal ettiğini kararlaştırdı. Firma tarafından sunulan uzlaşma talebinin kabul edilmesiyle, teşebbüsle yüzde 25 indirimli olarak 2 milyon 219 bin 764 lira para cezası kesildi.

DANONE TİKVEŞLİ-NESTLE TÜRKİYE SORUŞTURMASI DA SONUÇLANDI

Danone Tikveşli Gıda ve İçecek San. ve Tic. AŞ ve Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ tarafından rekabete duyarlı bilgi değişimi yoluyla kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma da tamamlandı.

Soruşturma sonucunda, Danone Tikveşli Gıda hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığı kararlaştırıldı.

Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'ye ise kanunun ilgili hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle 260 milyon 183 bin 629 lira para cezası verildi.

Aynı dosyada haklarında soruşturma açılan ve uzlaşma talebinde bulunan Eti Gıda San. ve Tic. AŞ'ye 36 milyon 96 bin 652 lira, Horizon Hızlı Tüketim Ürünleri Üretim Pazarlama Satış ve Ticaret AŞ'e ise 55 milyon 140 bin 344 lira ceza uygulandı.

Öte yandan Binboğa Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, alıcılarının yeniden satış fiyatını belirleyerek kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma da sonuçlandı. Firmaya, alıcılarının yeniden satış fiyatlarını belirleyerek kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle 3 milyon 938 bin 700 lira ceza kesildi.

(AA)


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Anahtar Kelimeler:
Ceza para gıda rekabet
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