Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma!

Rekabet Kurulu, Google’ın cihaz üreticileriyle yaptığı sözleşmeler ve Android Geliştirici Doğrulama Programı kapsamında uyguladığı politikaların rekabeti ihlal edip etmediğini incelemek üzere resmi soruşturma başlattı.

Cansu Akalp

Rekabet Kurulu, Google’ın Android işletim sistemi ekosistemine yönelik yeni bir soruşturma başlattı.

Kuruldan yapılan açıklamaya göre, Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda, Google hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 40. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar verildi.

Soruşturma, 19 Eylül 2018 tarihli ve 18-33/555-273 sayılı Google Android kararının ardından Google ile mobil cihaz üreticileri arasında şekillenen mevcut sözleşme yapısının rekabet hukuku açısından yeni ihlaller doğurup doğurmadığına odaklanıyor.

Rekabet Kurulu ndan Google a soruşturma! 1

ANDROİD TABANLI SİSTEMLERİN KULLANMASININ ENGELLENDİĞİNE YÖNELİK UYGULAMALAR DA SORUŞTURMADA DEĞERLENDİRİLECEK!

Kurulun inceleyeceği başlıca iddialar arasında, Google Arama uygulamasına yönelik fiili münhasırlık etkisi, Google Chrome ve Google Sesli Asistan gibi hizmetler aracılığıyla Google Arama’ya varsayılan avantaj sağlanması ve Chrome tarayıcısına çeşitli ayrıcalıklar tanınması yer alıyor. Ayrıca, cihaz üreticilerinin Android açık kaynak kodunu temel alan alternatif işletim sistemleri geliştirmesinin veya üçüncü taraf Android tabanlı sistemleri kullanmasının engellendiğine yönelik uygulamalar da soruşturma kapsamında değerlendirilecek.

Bunun yanı sıra, Android uygulama geliştiricilerini ilgilendiren Android Geliştirici Doğrulama Programı çerçevesinde Google’ın yakın dönemde yaptığı politika değişiklikleri de mercek altına alınacak. Kurul, söz konusu değişikliklerle geliştiricilere getirilen yükümlülüklerin rekabeti kısıtlayıcı nitelik taşıyıp taşımadığını inceleyecek.

Rekabet Kurulu, 8 Ocak 2026 tarihli ve 26-01/2-M sayılı kararıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Google’ın sözleşme ilişkileri ve uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğini değerlendirecek.

YORUMLARI GÖR
Okuyucu Yorumları
