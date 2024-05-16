Rekabet Kurulu'ndan Google kararı: Günlük para cezası uygulanacak

Rekabet Kurulu, “yerel arama hizmetleri” kararı doğrultusunda getirilen yükümlülükleri otel sorguları bakımından yerine getirmediği gerekçesiyle arama motoru Google’a ceza verdi. Google'ın 2023 yılı gayri safi gelirlerinin her gün için onbinde beşi oranında idari para cezası uygulanacak.

Kuruldan "Google'a 15 Nisan tarihi itibarıyla başlamak ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesine kadar yürütülmek üzere 2023 yılı gayri safi gelirlerinin her gün için onbinde beşi oranında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir." açıklaması yapıldı.







