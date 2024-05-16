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Rekabet Kurulu'ndan Google kararı: Günlük para cezası uygulanacak

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.05.2024 10:59
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Rekabet Kurulu,“yerel arama hizmetleri” kararındaki yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle Google'a idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu'ndan Google kararı: Günlük para cezası uygulanacak

Rekabet Kurulu, “yerel arama hizmetleri” kararı doğrultusunda getirilen yükümlülükleri otel sorguları bakımından yerine getirmediği gerekçesiyle arama motoru Google’a ceza verdi. Google'ın 2023 yılı gayri safi gelirlerinin her gün için onbinde beşi oranında idari para cezası uygulanacak.

Kuruldan "Google'a 15 Nisan tarihi itibarıyla başlamak ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesine kadar yürütülmek üzere 2023 yılı gayri safi gelirlerinin her gün için onbinde beşi oranında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir." açıklaması yapıldı.


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Google rekabet kurulu
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