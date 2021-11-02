FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Rekabet Kurulu'ndan önemli 'Şişecam' açıklaması

Rekabet Kurulu'ndan önemli 'Şişecam' açıklaması

02.11.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rekabet Kurulu, Şişecam'ın ön araştırma sürecini, firmanın taahhüdüyle sonlandırdı.

Rekabet Kurulu'ndan önemli 'Şişecam' açıklaması

Rekabet Kurulu, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ ile iştiraki Şişecam Çevre Sistemleri AŞ hakkında yürütülen ön araştırmayı, teşebbüslerin sunduğu taahhüt paketinin, rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle sonlandırma kararı aldı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, teşebbüsler hakkında yürütülen ön araştırma süreci devam ederken, firmalar tarafından dosya içeriğindeki rekabetçi endişelere yönelik taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulunuldu.

Gerçekleştirilen taahhüt görüşmeleri sonucunda, taraflarca kurula detaylı bir taahhüt paketi sunuldu. Rekabet Kurulu tarafından dosyanın müzakeresi sonucunda, sunulan taahhütlerin, rekabet sorunlarını giderebilecek nitelikte olması nedeniyle ilgili taahhüt paketi bağlayıcı hale getirilerek, ön araştırmanın sonlandırılmasına karar verildi.

Kararın gerekçesi daha sonra tebliğ edilecek.

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artık yasaklanıyor, raflarda olmayacakArtık yasaklanıyor, raflarda olmayacak
PARTNERAşk onu da değiştirdi! Mayosuz sahneye çıkmıyordu, bakın bu kez ne giydiAşk onu da değiştirdi! Mayosuz sahneye çıkmıyordu, bakın bu kez ne giydi
Bakan Dönmez açıkladı! TRT payı kalkıyorBakan Dönmez açıkladı! TRT payı kalkıyor
Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Glasgow'daki zirveye Ekrem İmamoğlu davet edildi

Glasgow'daki zirveye Ekrem İmamoğlu davet edildi

Tehlike büyüyor: Aydın Germencik'te derin çatlaklar oluştu

Tehlike büyüyor: Aydın Germencik'te derin çatlaklar oluştu

Bakan Dönmez açıkladı! TRT payı kalkıyor

Bakan Dönmez açıkladı! TRT payı kalkıyor

Binlerce sözleşmeli personel alımı ilanı yayınlandı! KPSS'den 60 puan almak yeterli…

Binlerce sözleşmeli personel alımı ilanı yayınlandı! KPSS'den 60 puan almak yeterli…

Elon Musk’tan BM'ye tepki: Kanıtlayın

Elon Musk’tan BM'ye tepki: Kanıtlayın

İŞKUR'dan evde istihdam müjdesi! 5 bin TL maaş

İŞKUR'dan evde istihdam müjdesi! 5 bin TL maaş

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Rekabet Kurumunun cezasıyla ilgili BİM ve ŞOK'tan açıklama

Rekabet Kurumunun cezasıyla ilgili BİM ve ŞOK'tan açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Rekabet Kurumundan ağırlaştırılmış kartel cezası talebi

Döviz büroları kepenk indiriyor

Döviz büroları kepenk indiriyor

BDDK Başkanı'ndan kredi açıklaması

BDDK Başkanı'ndan kredi açıklaması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.