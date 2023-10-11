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Rekabet Kurumu 10,4 milyar liralık ceza kesti

11.10.2023 15:02 | Son Güncelleme:
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Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, kurumun son 4 yılda 10,4 milyar liralık para cezası kestiğini bildirerek, "Gerek dijital gerekse de pek çok farklı sektördeki ihlale müdahale edilmiş ve bu ihlallere yönelik hedef odaklı tedbirler alınmıştır." ifadesini kullandı.

Rekabet Kurumu 10,4 milyar liralık ceza kesti

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, yazılı açıklamasında, dijital ekonominin giderek artan hızla hayatın merkezine yerleştiğini ve bunun rekabet uygulamalarını etkilediğini belirtti.

Kurum olarak dijital dönüşümün getirdiği yeni dinamikleri yakından takip ettiklerini ve Türkiye'nin bu alandaki pozisyonunu güçlendirmek adına gerekli düzenlemeleri ve inisiyatifleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Küle, 2020 yılında dijital ekonomiye yönelik stratejilerini belirlediklerini ve bu kapsamda bir daireyi, ihtisas dairesi haline getirdiklerini aktardı.

Küle, bu kapsamda, çok sayıda ilk inceleme, ön araştırma ve soruşturma yaptıklarını, e-Pazaryeri platformları ve çevrim içi reklamcılık alanlarında sektör incelemelerini tamamladıklarını anımsatarak, Mobil Ekosistem Sektör Araştırma Raporu'nun çalışmalarının ise devam ettiğini bildirdi. Birol Küle, Orta Vadeli Program'da da yer alan dijital platformlara yönelik yasal düzenlemenin raporlama çalışmalarını bitirdiklerini kaydetti.

TÜRK LİRASI (219)

Kurumun son yıllardaki faaliyetlerinde öne çıkan başlıklara ilişkin de değerlendirme bulunan Küle, şöyle devam etti:

"Rekabet Kurulu kararlarının ekonomi üzerindeki etkisini gösteren ve OECD metodolojisine göre hazırlanan Etki Analizi Raporu, 2021-2022 döneminde tüketicilere 13,1 milyar dolar fayda sağlandığını göstermektedir. Bu durum, Kurumumuz nezdinde atılan adımların ve alınan önlemlerin ekonomik alanda ne denli öneme sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Yeniliklerimizden biri olan taahhüt ve uzlaşma mekanizması da rekabet ihlallerine müdahale süreçlerimizi hızlandırmış ve etkinliği artırmıştır. Açılan soruşturmalardan 12'si, verilen etkin taahhütlerle sonlandırılmıştır. Uzlaşma tarafında ise ihlali kabul eden 92 teşebbüs, yaklaşık 836 milyon lira idari para cezası ödemiş ve haklarında yürütülen soruşturmalar sonlandırılmıştır. Yapılan tüm bu değişiklikler, mevzuatımızın iş dünyası ve tüketiciler için daha adil ve şeffaf hale gelmesine katkı sağlamıştır."

Küle, rekabetin sağlıklı şekilde işleyebilmesi ve toplumsal refah açısından ağır sonuçları olan rekabet ihlallerinin önüne geçilmesi için cezai yaptırımların kaçınılmaz bir gerçek olduğuna işaret ederek, "Son yıllarda hem beşeri hem de bilişim teknolojileri alanındaki yatırımlarımız sayesinde artan başarılı inceleme süreçlerimiz, para cezalarındaki artışı da beraberinde getirmiştir. Son 10 yılın verilerini incelediğimizde, verilen cezaların yüzde 87'sinin son 4 yıl içinde verildiği görülmektedir. Bu 4 yıl içinde 10,4 milyar lira para cezası verilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"ALGORİTMALARDA İNCELEME YAPIYORUZ"

Küle, kurumun bilişim personelinin, mobil ve yerleşik cihazlarda, yazılım kodlarında, veri tabanlarında, sunucu sistemlerinde, algoritmalarda inceleme yapma yetkinliğine sahip olduğuna dikkati çekerek, e-Ticaret platformlarının algoritmalarında bu kapsamda incelemeler gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bu kapasite artışının, soruşturma sayılarıyla birlikte yerinde inceleme sayılarının da artmasını beraberinde getirdiği bilgisini veren Küle, salgın döneminde, kamu sağlığı ve ekonomik istikrarı korumak adına hastaneler soruşturması ve zincir market soruşturması gibi önemli incelemeler gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Küle, deprem bölgesine özel başlattıkları inceleme ve soruşturmaların, bölgenin ekonomik toparlanmasına katkı sağlamak ve adil rekabet koşullarını korumak amacıyla sürdüğüne işaret ederek, "Bu olay, bizlere rekabet hukukunun sadece ekonomik kalkınmayı teşvik etmekle kalmayıp aynı zamanda toplumsal ve ekonomik zorluklar karşısında da hızlı ve etkili çözümler üretebilme kapasitesine sahip olduğunu göstermiştir." ifadesini kullandı.

Kurumun bazı önemli kararlarını da anımsatan Küle, bu kararların etkilerine ilişkin şunları kaydetti:

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