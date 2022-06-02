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Rekabet Kurumu açıkladı! Yumurta sektörüne soruşturma

02.06.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rekabet Kurumu, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği ile Birliğe Bağlı 25 Üye Birliği ve teşebbüs hakkında soruşturma açtı. Ayrıca yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 firma hakkında da soruşturma başlatıldı.

Rekabet Kurumu açıkladı! Yumurta sektörüne soruşturma

Rekabet Kurulu son toplantısında, yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren teşebbüslerle ilgili harekete geçti. Söz konusu 17 firma hakkında, 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açılmasına karar verildi.

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ÜYE BİRLİKLERİ DE SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLDİ

Bunun dışında ayrıca Yumurta Üreticileri Merkez Birliği ile Birliğe Bağlı 25 Üye Birliği ve teşebbüs hakkında da soruşturma açıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Rekabet Kurulu 12.05.2022 tarihli toplantısında, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUMBİR) ve YUMBİR'e üye birliklerin rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla;

Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Ş.
Etaş Afyon Tavukçuluk İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.
İsmail Saraçoğlu Hayvan Ürünleri Petrol Gıda San. Ltd. Şti.
Karem Yumurta Yem Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Kor Agro Organik Gıda İnşaat Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kula Yağ ve Emek Yemsanayi Ticaret A.Ş.
MNS Yumurta Hayvancılık Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
Murat Gayretli Şahıs Şirketi
Özkul Tavukçuluk Yumurta Nakliye İnşaat Mimarlık Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tezcan Hayvancılık Nakliyat Tarım Paz. San. Tic. Ltd. Şti.
Yaşar Tavukçuluk Yem ve İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. unvanlı teşebbüsler ile
Afyonkarahisar Yumurta Üreticileri Birliği
Balıkesir Yumurta Üreticileri Birliği
Bandırma Yumurta Üreticileri Birliği
Başmakçı Yumurta Üreticileri Birliği
Bolu Yumurta Üreticileri Birliği
Çorum Yumurta Üreticileri Birliği
Gaziantep Yumurta Üreticileri Birliği
İzmir Yumurta Üreticileri Birliği
Kayseri Yumurta Üreticileri Birliği
Konya Yumurta Üreticileri Birliği
Manisa Yumurta Üreticileri Birliği
Tavşanlı Yumurta Üreticileri Birliği

Yumurta üreticileri merkez birliği adlı teşebbüs birlikleri hakkında soruşturma açılmasına, 22-21/355-M (1) sayı ile karar verdi."Kurum tarafından yapılan diğer duyuruda ise soruşturma açılan teşebbüsler şu şekilde sıralandı:

Abalıoğlu Balık ve Gıda Ürünleri A.Ş.
A.B Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Bilken Tarım Gıda San. Tic. Ltd. Şti.
Coşkun Gıda Hayvancılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Çorum Yumurta Üretim Pazarlama A.Ş.
Güres Tavukçuluk Üretim Pazarlama Ticaret A.Ş.
Işık Yumurta Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.
Ka-Yum Gıda-Hayvancılık-Tarım Ürünleri ve İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Kayseri Tavukçuluk Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Kumartaşlı Gıda ve Nakliye Tic. ve San. Ltd. Şti.
Kula Yağ ve Emek Yem sanayi Ticaret A.Ş.
MNS Yumurta Hayvancılık Tarım Ürünleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.
Rana Tarım Hayvancılık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Şişmanlar Yumurta ve Gıda Mad. Tic. Ltd. Şti.
Verim Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tekkeli Gıda Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türe Gıda Entegre Besicilik Tavukçuluk Zairecilik İnşaat San. Tic. Ltd. Şti.

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Rekabet Kurumu
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