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Rekabet Kurumu, Mastercard ve Visa hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurumu, küresel kartlı ödeme sistemleri pazarında faaliyet gösteren Mastercard ve Visa hakkında kapsamlı bir soruşturma başlattı. İncelemenin odağında, söz konusu şirketlerin Türkiye'deki ödeme kuruluşlarının yurt dışı işlemlerine yönelik faaliyetlerini şema kuralları aracılığıyla sınırlayıp sınırlamadığı yer buluyor.

Rekabet Kurumu, Mastercard ve Visa hakkında soruşturma açtı
Ezgi Sivritepe

Türkiye’de faaliyet gösteren ödeme kuruluşları, yurt dışında yerleşik işyerlerine hizmet sunmak amacıyla ikili anlaşmalar yaparak bu işyerlerine yönelik ödeme çözümleri sağlayabiliyor. Bu yöntemle gerçekleştirilen işlemler, Mastercard veya Visa’nın standart sınır dışı işlem ücretlerinden muaf tutuluyor. İşlemler yerelleştirilerek kullanıcılar için maliyet avantajı oluşturuluyor.

Rekabet Kurumu, Mastercard ve Visa hakkında soruşturma açtı 1

FAALİYETLERİ Mİ KISITLIYOR?

Rekabet Kurumu tarafından yapılan yerinde incelemelerde elde edilen ön bulgular, Mastercard ve Visa’nın bu tür ikili anlaşmalara karşı bankalara çeşitli yaptırımlar uygulayabildiğini ortaya koydu. Bu durumun, şema kurallarına aykırılık gerekçesiyle Türkiye’deki ödeme kuruluşlarının faaliyetlerini kısıtladığı ifade ediliyor.
Soruşturma kapsamında, Mastercard ve Visa’nın yurt dışında yerleşik işyerlerine POS ve kartlı ödeme altyapısını kullandırmaktan kaçındığı; bu yolla alternatif ödeme sistemlerinin dışlandığı iddiaları da detaylı şekilde incelenecek.

Rekabet Kurumu, Mastercard ve Visa hakkında soruşturma açtı 2

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Yurtiçinde faaliyet gösteren ödeme kuruluşları yurtdışında yaptıkları ikili anlaşmalarla yurt dışında yerleşik işyerlerine ödeme yapmak isteyen tüketicilere hizmet sunabilmektedir. Söz konusu ikili anlaşmalar kapsamında yurtdışı ödeme işlemleri yerelleştirilmiş olmakta, bu işlemler Mastercard veya Visa’nın sınır dışı işlem ücretlerine tabi olmaksızın gerçekleştirilebilmektedir. Yerinde incelemelerde elde edilen ilk bulgular Mastercard ve Visa’nın ikili anlaşmalar yapan ödeme kuruluşlarının faaliyetlerini kendi belirledikleri şema kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle, bankalara yaptırım uygulamak gibi çeşitli yöntemlerle engelleyebildiğini göstermektedir. Soruşturma kapsamında Mastercard ve Visa tarafından kartlı ödeme/POS altyapısının yurt dışında yerleşik işyerlerine kullandırılmasının engellenmesi ve alternatif ödeme çözümlerinin dışlanması iddiaları incelenecektir."

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Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu Mastercard Visa
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