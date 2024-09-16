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Rekabet Kurumu sineme sektöründeki 2 dev şirkete soruşturma açtı!

16.09.2024 15:31
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Rekabet Kurumu sinema gösterimi sektöründe bulunan iki şirket hakkında rekabet soruşturması açtı. Kurum'un yaptığı açıklamaya göre, pazardaki hakim durumlarını kötüye kullandıklarına dair Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Rekabet Kurumu sineme sektöründeki 2 dev şirkete soruşturma açtı!

Rekabet Kurumu, sinema gösterimi sektöründe faaliyet gösteren Mars Entertainment Group AŞ (MARS) ile Cj Enm Medya Film Yapım ve Dağıtım AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, MARS'ın sinema gösterim hizmetleri pazarındaki hakim durumunu yapım ve dağıtım hizmetleri pazarında kötüye kullanmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettiği iddiasıyla yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri değerlendiren Kurul, bulguları yeterli bularak MARS ile Cj Enm Medya Film Yapım ve Dağıtım AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Öte yandan Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.
(AA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rekabet Kurumu sinema
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