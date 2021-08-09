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Rekor için vites yükselttiler! Siparişe yetişemiyorlar

09.08.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katma değerli üretimi, istihdama katkısı ve net döviz getirisi ile Türkiye’nin stratejik sektörleri arasında yer alan hazır giyim endüstrisi, 2021’i 19 milyar dolarlık rekor ihracat ile kapatmak için vites yükseltti.

Rekor için vites yükselttiler! Siparişe yetişemiyorlar

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nden (İHKİB) Tedarik zincirindeki değişimle ortaya çıkan fırsatlardan yararlanma hedefiyle Avrupa ve ABD’de agresif bir tanıtım kampanyası yürüten İHKİB, salgın döneminde bile ara vermediği ticaret heyeti organizasyonları ile de ihracatçıları yabancı alıcılarla buluşturmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, hazır giyim sektörünün yedi ayda 11,7 milyar dolarlık ihracata ulaştığını belirterek önlerindeki 5 aydan çok umutlu olduklarını ifade etti.

Gültepe, şu değerlendirmelerde bulundu;

“Sektör olarak 2014’teki 18,7 milyar dolarlık rekorumuzu yenilemeye bu yıl çok yakınız. Yedi aylık dönemlere bakıldığında 2014 ile hemen hemen aynı performansı gösterdik. Kurban bayramındaki dört iş günü eksiğimiz olmasaydı tüm zamanların en iyi yedi ayı olacaktı. Ben önümüzdeki aylardan çok umutluyum. İhracatçılarımızın üç dört aylık siparişleri dolu. Hatta bazen talebe yetişemiyoruz. Ülkemize artan ilginin devamlılığını sağlamak için İHKİB olarak yurt dışında agresif bir tanıtım kampanyası yürütüyoruz. Uluslararası prestiji olan tüm fuarlarda yerimizi alıyoruz. Bu yılı kapatırken ABD, Rusya ve Fransa gibi ülkelerde öncü 10 moda fuarında ihracatçılarımızın yer almasını sağlamış olacağız.

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Ayrıca pandemi sürecindeki seyahat yasaklarına rağmen ticaret heyetleri düzenleyerek yabancı alıcıları firmalarımızla buluşturuyoruz. 2020’de hepsi de sanal olmak üzere dört ticaret heyeti düzenlemiştik. Bu yıl vites yükselttik. Ağustos başı itibarı ile altısı sanal ikisi fiziki sekiz ticaret heyeti organize ettik. Bu organizasyonlarla Almanya, İspanya, İngiltere ve ABD’nin de aralarında bulunduğu ülkelerden yüzlerce alıcıyı ihracatçılarımızla buluşturduk.

En son iç giyim markalarının temsilcilerini İstanbul’da ağırladık. İspanya, İtalya, Polonya, Rusya, Ukrayna ve Litvanya’dan alıcılar firmalarımızın temsilcileri ile çok verimli görüşmeler yaptılar. Yıl sonuna kadar dört ticaret heyeti daha düzenleyeceğiz. Mevcut göstergeler 19 milyar dolarla bu yıl tüm zamanların ihracat rekoruna ulaşma konusunda umut veriyor. Biz de İHKİB olarak hedefe ulaşmak için bütün imkanlarımızı kullanıyoruz.”

YILBAŞINA KADAR 30 BİN İLAVE İSTİHDAM

Gültepe, artan talebe paralel sektörün yeni kapasite yaratması ve mevcut kapasiteyi yenilemesinin şart olduğunu vurguladı.

Firmaların özellikle beşinci ve altıncı bölgelerdeki teşvikleri fırsata dönüştürmelerini istediklerini aktaran Gültepe, diğer bölgelerdeki mevcut yatırımlar için de yerinde teşvik beklediklerini bildirdi.

Gültepe, “Geleneksel sektörlerimizden biri olan hazır giyim Türkiye’ye iyi geliyor. Katma değerli üretim ve ihracatın yanı sıra istihdamda da ülke ekonomimize büyük katkı sunuyoruz. Mart 2020’de yani pandeminin başında 592 bin olan istihdamımızı, Nisan 2021’de 657 bine çıkardık. Bir başka ifade ile en zor 14 aylık dönemde istihdama 63 bin kişilik katkı sağladık. Yıl başına kadar 25  30 bin ilave istihdam yaratacağımıza inanıyorum.” açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

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