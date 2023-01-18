FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Rekor seviyeye ulaşacak! Yarısı Çin'den... Petrol için görülmemiş tahmin

Rekor seviyeye ulaşacak! Yarısı Çin'den... Petrol için görülmemiş tahmin

18.01.2023 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol için dikkat çeken açıklama Uluslararası Enerji Ajansı'ndan (IEA) geldi. Kurumun son yayımladığı raporda petrole olan talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük bazda 1 milyon 870 bin varil artışla günlük 101 milyon 720 bin varile ulaşması bekleniyor. Talepte beklenen artışın yaklaşık yarısının Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı Çin'den geleceği değerlendiriliyor.

Rekor seviyeye ulaşacak! Yarısı Çin'den... Petrol için görülmemiş tahmin

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol talebinin bu yıl günlük 101 milyon 720 bin varil ile rekor seviyeye ulaşacağını öngörüyor.

IEA bugün yayımlanan aylık petrol piyasası raporunda, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik tahminini bir önceki tahminine göre günlük 80 bin varil artırarak yukarı yönlü revize etti. Buna göre, küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük bazda 1 milyon 870 bin varil artışla günlük 101 milyon 720 bin varile ulaşması bekleniyor. Bu miktar tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak dikkati çekiyor. Talebin OECD bölgesinde geçen yıla göre 470 bin varil artarak 46 milyon 420 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 400 bin varil artarak 55 milyon 300 bin varil olacağı hesaplanıyor.

iStock-1316669671

Küresel petrol talebinde beklenen söz konusu artışın yaklaşık yarısının Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı Çin'den geleceği değerlendiriliyor. Jet yakıtının ise günlük yaklaşık 840 bin varil artışla en büyük büyüme kaynağı olmaya devam edeceği öngörülüyor.

KÜRESEL PETROL ARZI ARALIK'TA AZALDI

Rapora göre, günlük küresel petrol üretimi geçen ay bir önceki aya göre 860 bin varil azalarak 101 milyon 10 bin varile geriledi.

OPEC'in günlük ham petrol üretimi ise Aralık 2022'de bir önceki aya göre 40 bin varil azalarak 29 milyon 19 bin varil oldu. Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi de günlük 5 milyon 290 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in günlük petrol üretimi geçen ay 34 milyon 480 bin varil olarak gerçekleşti.

iStock-1182600677

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde önceki aya göre günlük yaklaşık 780 bin varil azalarak 66 milyon 520 bin varil oldu. Üretimdeki düşüşte, ABD'nin büyük bir kesimini etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle sekteye uğrayan petrol faaliyetleri etkili oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Uzman isim tarih vererek uyardı!Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? Uzman isim tarih vererek uyardı!
Görüşmeler sonuçlandı! Maaşlara %34 ek zam! Görüşmeler sonuçlandı! Maaşlara %34 ek zam!
Benzin zammı sonrası motorine de zam! Bu geceden itibaren...Benzin zammı sonrası motorine de zam! Bu geceden itibaren...
Anahtar Kelimeler:
Petrol

En Çok Okunan Haberler

Sizin de başınıza gelebilir! Araç satın aldı, kabusu oldu: 7 yıldır satamıyor

Sizin de başınıza gelebilir! Araç satın aldı, kabusu oldu: 7 yıldır satamıyor

Dünya bu sözleri konuşuyor! Canlı yayında söyledi: 'Haritadan sileriz'

Dünya bu sözleri konuşuyor! Canlı yayında söyledi: 'Haritadan sileriz'

Merkez Bankası'ndan bankalara sert uyarı: 'Son verin...'

Merkez Bankası'ndan bankalara sert uyarı: 'Son verin...'

Nedeni belli oldu! Bu kez motorine zam geldi! İşte güncel rakamlar...

Nedeni belli oldu! Bu kez motorine zam geldi! İşte güncel rakamlar...

Gram altın fiyatlarını artık o belirliyor: Yılın ikinci yarısına dikkat!

Gram altın fiyatlarını artık o belirliyor: Yılın ikinci yarısına dikkat!

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Maaş farkı ödemeleri...

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Maaş farkı ödemeleri...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.