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Rekora koşuyordu: Petrolde ivme yönünü aşağıya çevirdi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
18.04.2024 10:03
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Orta Doğu'da yaşanan gerilimde tansiyonun düşmesi, artan stoklar ve ABD'nin Venezuela adımlarının ardından rekora koşan petrolde ivme yönünü aşağıya çevirdi. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 87,47 dolardan işlem görüyor.

Rekora koşuyordu: Petrolde ivme yönünü aşağıya çevirdi

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 87,47 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,80 dolardan alıcı buldu. Dün 90,17 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 87,29 dolar seviyesinde tamamladı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre yatırımcılar İran'ın saldırısına İsrail'in tepkisini beklerken, zayıf ABD verileri Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin etkisini gölgeledi.

Goldman Sachs, şu anda varil başına 5 ila 10 dolar arasında bir primin oluştuğunu, ancak artış olmazsa fiyatların düşebileceğini söyledi.


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İran İsrail Brent petrol Orta Doğu gerilim
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