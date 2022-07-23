Reşat altın nedir, çeşitleri nelerdir? Reşat altın kaç gramdır?

Değeri sürekli değişiklik gösteren altın, piyasada en çok takip edilen yatırım seçeneklerinden biridir. Biriktirmek, bankada altın hesabı açmak ya da hediye olarak vermek gibi farklı amaçlara hizmet eder. Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, tam altın gibi türleri vardır. Reşat altın en çok ilgi gören altın türlerinden bir tanesidir.

Reşat altın nedir?

Çeşitli renk ve boyutta olan altınların bir türü de reşat altındır. Farklı boyut ve ağırlıklarda üretilir. Genelde tam altın ya da Cumhuriyet altını ile karıştırılır. Ancak Cumhuriyet altını ile arasında birçok fark bulunur. Aralarındaki tek ortak özellik ikisinin de 22 ayar olmasıdır.

Osmanlı padişahlarından Sultan Beşinci Mehmet Reşat'ın tahta çıkışının onuncu yılı anısına bastırıldığı günden bu yana kullanılan bir altın türüdür. Üzerinde Osmanlı tuğrası bulunur. Cumhuriyet altınında ise Mustafa Kemal Atatürk'ün kabartması vardır. Ayrıca reşat altın, her yerde kolayca bulunabilen bir tür olmadığı için fiyatı daha yüksektir.

Reşat altın çeşitleri nelerdir?

Farklı model, boyut ve ağırlıklar arasında hangi amaçla kullanılacağına göre tercih yapılır.

Yarım reşat,

Reşat lira,

Çeyrek reşat,

İki buçukluk reşat,

Beşli reşat türleri vardır.

Küçük reşat altınlar daha çok yatırım için kullanılsa da hediye vermek için de alınır. Kulplu modelleri de bulunur. Diğerlerinden farkı defne yaprağı ve devlet arması olmasıdır. Beşi bir yerde olarak bilinen reşat altın da hem hediyelik hem de yatırım amaçlı alınabilir.

Düğünlerde gelin ve damada takılabileceği gibi zincirin ucunda kullanılarak kolye de yapılabilir. Bu anlamda da şık bir aksesuara dönüşür. Maddi değeri yüksek olduğu gibi nesilden nesile aktarılan manevi bir değeri de vardır.

Reşat altın kaç gramdır?

Ağırlıkları, çeşitlerine göre farklılık gösterir. Ortak noktaları 22 ayar olmalarıdır ve genelde ticari amaçla kullanılır. Beşli ve 2,5'lu iki çeşit daha reşat altını vardır. Bu iki çeşitte ağırlık farkı da bulunur.

Reşat altın, çeşitlerine göre 7,2 gram, 18 gram ve 36 gram ağırlığında olabilir. Reşat altının ağırlığı, boyutlarına ve türüne göre değişkenlik gösterir.

Reşat altın boyutları nelerdir?

Alım amacına göre farklı türleri vardır. Örneğin Reşat Lira'nın ağırlığı 7,20 gram, ayarı 22 ayar çapı ise 22 mm'dir. Yarım reşat, 3,60 gram, 22 ayardır ve 18 mm çapa sahiptir.

Çeyrek reşat 1,80 gram ağırlığında, 22 ayar ve 15 mm çapındadır. Beşli reşat 36 gram ve 45 mm çağında iken iki buçukluk olarak üretilen reşat altın 35 mm çağında ve 18 gram ağırlığındadır.

Orijinal reşat altın nasıl anlaşılır?

Reşat altının zor bulunmasının bir sebebi de kanunlar doğrultusunda darphanelerdeki basımının durdurulmuş olmasıdır. Yüksek rakamlarla satılan ve zor bulunan reşat altını satın alırken dikkat edilecek bazı hususlar vardır.

Öncelikle güvenilir bir yerden almak gerekir. Çünkü piyasada orijinal reşat altını bulmak çok kolay değildir. Reşat altının yanında sertifikasını veremeyen bir yerden alım yapılmamalıdır. Basım tarihleri 1909 ile 1919 yılları arasında olmalıdır.

Orijinal bir reşat altının üzerinde Mehmet Reşat'ın Arapça harflerden oluşan imzası yer alır. Üzerindeki iki defne yaprağı, çapraz duran iki meşale ve tuğranın alt tarafında basıldığı yıl dönümünün sayısı yazılıdır.



