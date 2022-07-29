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Resesyon ne demek? Ekonomide resesyon nedir, ne anlama gelmektedir?

29.07.2022 01:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Resesyon nedir?" sorusu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Küresel piyasalarda resesyon yaşanacağı beklentisi sonrası resesyonun kelime anlamı ve ekonomide ne anlama geldiği sorgulanmaya başladı. Peki resesyon nedir? İşte hakkında merak edilenler…

Resesyon ne demek? Ekonomide resesyon nedir, ne anlama gelmektedir?

2022 yılının başından bu yana yaşanan durgunluk sonrası küresel piyasasında resesyon endişesi başladı. Gelişme sonrası resesyonun anlamı da merak edildi. Yaşanan problemin en büyük nedeni geçtiğimiz aylarda başlayan Rusya Ukrayna savaşı olmuştu. Savaşın ardından enerji kaynakları ve tedarik imkanlarının sınırlı hale gelmesi bu konuyu derinden etkiledi. Piyasalar ABD'den gelen ekonomik veriler ile sarsılmayı sürdürmekte. Peki resesyon nedir?

RESESYON NEDİR?

Ekonomik küçülme anlamına gelen resesyon, global piyasalarda yaşanan rekor enflasyonun sebep olduğu durgunluğun ilerlemesi sonucunda ve global faiz yükselişi ile birlikte meydana gelmektedir.

Dünya piyasasında yaşanan çıkmaz ekonomiyi darboğaza sokmakta ve resesyon endişesi gerçekleşmektedir. Resesyon, ayrıca makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) iki ya da daha fazla çeyrek senelik periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi haline de denilmektedir.

Buna göre bu dönem kısaca ekonomide durgunluk olarak da isimlendirilebilir. Arka arkaya iki çeyrek negatif büyüme kaydetmiş olan ülke resesyona yani ekonomik durgunluğa girmiş olur.

RESESYONUN SEBEPLERİ NELER?

İşsizlik artışı, ekonomik büyümenin nüfus artış hızının altına düşmesi, kişi başına düşen milli gelirin gerileyen veya durağan bir hale dönüşmesi, ekonomik faaliyetlerde yaşanan duraklama gibi nedenler, resesyonun nedenleri arasında bulunmaktadır.

Ülke ekonomilerinin iki kere üst üste küçülmesi ile başlamış olan durgunluk dönemi olarak tanımlanabilen bu dönemin yaşanma sebebi ve ülke ekonomilerinin resesyona girmesinin sebeplerinden bazıları şunlardır:

-İşsizliğin yükselişi
-Ülkelerde ekonomik faaliyetlerde yaşanan duraklama veya gerileme
-Üretim faaliyetlerinde meydana gelen düşüş
-Mevcut ekonomik büyümenin nüfus artış hızının altına kadar düşmesi
-Kişi başına düşmekte olan milli gelirin gerileyen veya durağan bir hale dönüşmesi


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