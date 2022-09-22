Resesyon nedir, ne anlama gelir? Resesyon olursa ne olur ve ne kadar sürer?

Piyasaları yakından takip eden kişiler tarafından 'resesyon' kelimesi sorgulanıyor. Pek çok vatandaşlar "Resesyon nedir?" sorusunu merak ediyor. Resesyon, makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur. Ekonomide durgunluk olarak da tanımlanabiliyor.

RESESYON OLURSA NE OLUR?

Resesyon ekonomik alanında duraklama dönemleri için kullanılan ifade olarak bilinmekte. Bu dönemlerde toplam üretim miktarında gerileme olur. Bununla birlikte, işsizlik artar ve milli gelir düşer. Resesyon sonucunda ülkelerin ekonomik şartlarında negatif değişimler yaşanır.

Resesyon genellikle altı ay veya daha uzun sürdüğü için uzmanlar popüler bir tanım olarak ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının üst üste iki çeyrekte düşmesini kullanıyor.

RESESYON NASIL ÖNLENİR?

Resesyon, istihdam oranı arttırılmalı ve üretim, ticaret sektörleri teşvikleri verilmelidir. Enflasyon ile mücadele politikaları benimsenmeli ve ani ekonomik kriz durumlarına karşın ekonomik önlem modelleri bulundurulmalıdır. Bu sayede resesyon önlenir.

RESESYON ÖNCEDEN TAHMİN EDİLEBİLİR Mİ?

Ekonomik tahminlerin tamamının ele alırsak eğer resesyonu önceden tahmin etmek mümkün değil. Örneğin, Covid-19 salgınını kimse öngörememişti. Bununla birlikte, zorlu zamanların yaklaştığına işaret eden bazı göstergeler bulunuyor. Tüketici güveninde düşüş, borsalarda sert kayıplar, işsizliğin yükselmesi, takibe düşen alacakların artması gibi etkenler yaklaşan bir durgunluğun (resesyon) en büyük göstergelerinden bazıları.

