Resmî Gazete'de yayımlandı! Zam geldi... Yurt dışına çıkış harcı ne kadar oldu?

Yurt dışına çıkış harcı ile ilgili karar Resmî Gazete'de yayımlandı. Yurt dışına çıkış yapan yolculardan tahsil edilen ve 50 TL olan harç bedelinde fiyat artışı gerçekleşti. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda "Ekli 'Yurt Dışına Çıkış Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 5597 sayılı Kanunun 1'inci maddesi gereğinde karar verilmiştir." ifadelerin yer verildi.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI NE KADAR OLDU?

Yayımlanan karara göre yurt dışına çıkış harç tutarı 150 TL oldu. Kararda "8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1'inci maddesinde yer alan harç tutarı 150 TL olarak yeniden belirlenmiştir." denildi.





